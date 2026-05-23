CHP Kurultayı'na İptal Kararı... İyi Parti Bilecik İl Başkanı Kılınç: "Atama ile Gelen Hiçbir Yönetimi Tanımıyoruz"

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, CHP Bilecik İl Başkanlığı'na Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve beraberindeki heyetle ziyaret etti. Kılıç, CHP'ye yönelik butlan kararını pranga olarak tanımlayarak, "Atama ile gelen hiçbir yönetimi tanımadığımızı ilan ediyoruz" dedi.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesine tepki gösteren İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç ve beraberindeki heyet, CHP Bilecik İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kılınç, "Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Türk demokrasi tarihine vurulmuş bir prangadır. Bu prangayı biz muhalefet olarak üstümüzden hep birlikte atacağız. Bu süreçte bizim tanıdığımız İl Başkanı Ali Özdemir ve onun yanında duran ilçe başkanlarıdır. Biz sonuna kadar yanındayız. Seçilmiş il başkanı ilçe başkanlarının yanındayız. Atama ile gelen hiçbir yönetimi tanımadığımızı buradan ilan ediyoruz" diye konuştu.