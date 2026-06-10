İyi Parti Isparta Teşkilatından Belediyeye Su Sayıcı Tepkisi - Son Dakika
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İyi Parti Isparta Teşkilatından Belediyeye Su Sayıcı Tepkisi

10.06.2026 13:01  Güncelleme: 14:03
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İYİ Parti Isparta İl Sözcüsü Ülkem Baş, belediyenin 10 yıllık su sayaçlarının değiştirilmesi kararına tepki göstererek, vatandaşa masraf çıkarmanın belediyecilik olmadığını söyledi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - İYİ Parti Isparta İl Sözcüsü Ülkem Baş, Isparta Belediyesi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kararıyla kullanım ömrü 10 yılı tamamlayan su sayaçlarının değiştirilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu duyurmasına, "Vatandaşın hakkını korumak yerine ona masraf çıkarmak belediyecilik değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

Isparta Belediyesi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kararıyla kullanım ömrü 10 yılı tamamlayan su sayaçlarının değiştirilmesine yönelik aldığı karara tepkiler sürüyor.

İYİ Parti Isparta İl Sözcüsü Ülkem Baş, düzenlediği basın toplatışında belediyenin kararına tepki göstererek, vatandaşların mağduriyet yaşayacağını söyledi.

Su sayaçları konusunun aylardır kamuoyunun gündeminde olduğunu belirten Baş, 5 Mayıs tarihinde yaptıkları açıklamada belediyeden bir talepte bulunduklarını hatırlatarak, "Vatandaşın sayacı yerinde ve ücretsiz olarak belediye tarafından kontrol edilsin, kullanıma engel bir durum varsa yine ücretsiz değiştirilsin istedik. Yani belediyeden kendi görevini yapmasını talep ettik" diye konuştu.

Belediyeden gelen cevabın ise sorunu çözmek yerine yeni tartışmaları beraberinde getirdiğini öne süren Baş, 8 Haziran 2026 tarihinde kendilerine ulaşan yazılı yanıtta, Isparta Belediye Meclisi'nin 19 Kasım 2025 tarihli ve 193 sayılı kararına atıf yapıldığını aktardı.

Söz konusu kararda, "Tamiri mümkün olmayan sayaçlar, abone tarafından yenisi ile değiştirilerek eski sayacın belediyeye getirilmesi zorunludur" hükmünün yer aldığını belirten Baş, belediyenin verdiği cevabın 10 yılını dolduran sayaçlarla ilgili olmamasına rağmen bu açıklama üzerinden değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

Baş, belediyeye yönelttikleri soruların başında, arızalı olup olmadığı belli olmayan sayaçların kim tarafından tespit edileceğinin geldiğine işaret ederek, "Bir sayacın patlak mı, duruk mu ya da çalışır durumda mı olduğunu vatandaş hangi teknik bilgiyle anlayacak? Kontrol ve muayene sorumluluğu belediyeye ait değil midir?" ifadelerini kullandı.

"FATURAYI VATANDAŞIN ÖNÜNE KOYMANIN MANTIĞI NEDİR?"

Arızalı olmayan sayaçların neden değiştirilmek istendiğini de soran Baş, "Kontrol sonrası sağlam olduğu ortaya çıkan sayaçların yeniden mühürlenerek kullanılmaya devam edilmesi gerekmez mi? Kontrol etmeden tüm sayaçları sorunlu kabul edip faturayı vatandaşın önüne koymanın mantığı nedir?" diye konuştu.

Vatandaşlardan sayaç değişim bedeli talep edilmesinin hukuki dayanağını da sorgulayan Baş, Anayasa Mahkemesi kararları, yönetmelik değişiklikleri ve ombudsman kararlarının dikkate alınıp alınmadığını sordu. Sayacın üzerindeki resmi mühürlere dikkati çeken Baş, "Vatandaşa sayacı sök getir diyorsunuz. Üzerinde devlet mührü bulunan bir ekipmanın sökülmesiyle ilgili hukuki sorumluluk kime ait olacak?" değerlendirmesini yaptı.

Uygulamaya tepki gösteren Baş, "Bu nasıl bir kamu hizmeti anlayışıdır? Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır? Vatandaşın hakkını korumak yerine vatandaşa yeni masraflar çıkarmak belediyecilik değildir. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İyi Parti Isparta Teşkilatından Belediyeye Su Sayıcı Tepkisi - Son Dakika

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