İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Şenol Uzunmehmetoğlu'nun cenazesine katıldı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Şenol Uzunmehmetoğlu'nun cenazesine katıldı

Ankara'da tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Şenol Uzunmehmetoğlu'nun cenazesi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye, Şenol Uzunmehmetoğlu'nun yakın arkadaşı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

10.06.2024 19:15
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Ankara'da tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Şenol Uzunmehmetoğlu'nun cenazesi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye, Şenol Uzunmehmetoğlu'nun yakın arkadaşı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

Bir süredir hastalığı sebebiyle Ankara'da tedavi gören Şenol Uzunmehmetoğlu, yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Uzunmehmetoğlu'nun cenazesi, Ankara'dan memleketi Kastamonu'nun İnebolu ilçesine getirildi. İnebolu'da ikindi namazını müteakip Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Şenol Uzunmehmetoğlu'nun cenazesi, Battal Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye Şenol Uzunmehmetoğlu'nun yakın arkadaşı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Can kardeşim, dava arkadaşım, dostum, yarım asırlık unutulmaz hatıralarımızın baş kahramanlarından sevgili Şenol Uzunmehmetoğlu'nu kaybettik. Söyleyecek kelime bulamıyorum Rabbim hepimize sabırlar versin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Şenol Uzunmehmetoğlu'nun cenazesine katıldı - Son Dakika

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