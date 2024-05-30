İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: "(Sokak hayvanları) Ortak aklı devreye sokup ortak bir çözüm bulunması lazım" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: "(Sokak hayvanları) Ortak aklı devreye sokup ortak bir çözüm bulunması lazım"

İYİ Parti Genel Başkanı Dursun Musavat Dervişoğlu, sokak hayvanları sorununa ilişkin siyasi partilerin ortak çalışma yapması gerektiğini belirterek, toplumsal bir konu olduğunu ve ortak bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, AK Parti heyetini kabul ettiği ve görüşmede anayasa konusunun konuşulmadığını ifade etti.

30.05.2024 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: "(Sokak hayvanları) Ortak aklı devreye sokup ortak bir çözüm bulunması lazım"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Dursun Musavat Dervişoğlu, sokak hayvanları sorununa ilişkin, "Hassas bir konu. Çözümü için siyasi partilerimizin ortak çalışma yapmaları gerekir. Toplumsal, sosyal bir konu. Kimin nereden baktığı belli olmayan mesele. Ortak aklı devreye sokup ortak bir çözüm bulunması lazım" dedi.

Dervişoğlu, AK Parti heyetini makamında kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapan Dervişoğlu, iki dönem grup başkanvekilliği görevini yürüttüğünü belirterek, "Hem geride bıraktığımız dönemle alakalı olarak hem de bugünkü ziyaretleriyle ilgili olarak kendilerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin önemli meseleleri var. Bu meselelerin çözüm yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Mecliste görev yapan arkadaşlarımız öncelikle bu geleneğin inşasında önemli rol üstlenirler. Meclis çalışmalarını konuştuk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, "Hiç konuşmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Görüşmemiz için neden yok' şeklinde cevap verdi" dedi.

Sokak hayvanlarına ilişkin soruya Dervişoğlu, "Hassas bir konu. Çözümü için siyasi partilerimizin ortak çalışma yapmaları gerekir. Toplumsal, sosyal bir konu. Kimin nereden baktığı belli olmayan bir mesele. Ortak aklı devreye sokup ortak bir çözüm bulunması lazım. Onun için de parlamentoda hem komisyon hem genel kurulda görüş ve düşüncelerimizi karşılıklı olarak ifade edeceğiz" cevabını verdi.

Görüşmede anayasanın konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine Dervişoğlu, konuşmadıkları cevabını verdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise, Dervişoğlu'nu tebrik ettiklerini belirterek, "Geçmişte genel başkanımızla biz grup başkanvekili olarak uzun bir çalışma dönemi geçirdik. Genel kurul, komisyon çalışmalarına ne derece önem verdiğine şahidiz. Gerek bu konuda bizlere katkı sağlayacak konulardaki önemli destekleri oldu. Bu yakın işbirliğini, diyaloğunu gerek komisyon gerek genel kurul çalışmalarında devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İYİ Parti, Hayvan Hakları, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: '(Sokak hayvanları) Ortak aklı devreye sokup ortak bir çözüm bulunması lazım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:43 İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’e ait 10 gemiyi vurdu İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu
18:14 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor Bakanlık iddiayı doğrulayıp “tasarruf“ vurgusu yaptı Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
19:33 Fenerbahçe’de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran’a ertelendi Fenerbahçe'de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran'a ertelendi
19:20 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini
18:47 Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı
18:36 Aralarında 3 büyükler de var TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK’ya sevk etti Aralarında 3 büyükler de var! TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk etti
18:29 200 metrelik şarampole yuvarlanan yolcu otobüsü 21 kişiye mezar oldu 200 metrelik şarampole yuvarlanan yolcu otobüsü 21 kişiye mezar oldu
18:17 Banu Parlak’ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı Banu Parlak'ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı
18:05 Aziz Yıldırım çok iddialı Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 21:06:11. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: "(Sokak hayvanları) Ortak aklı devreye sokup ortak bir çözüm bulunması lazım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement