İYİ Parti Isparta'dan Gül Fiyatı Tepkisi
İYİ Parti Isparta'dan Gül Fiyatı Tepkisi

12.05.2026 17:26
İYİ Parti Isparta, Gülbirlik'in 80 liralık gül alım fiyatını yetersiz buldu ve özel destek çağrısı yaptı.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı Parti Sözcüsü Ülkem Baş, Gülbirlik tarafından belirlenen kilogram başına 80 liralık 2026 yılı gül alım fiyatının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Kayısı, kiraz ve adaçayı ile aynı kategoride değerlendirmek ve o kategoride en düşük desteği sağlamak yerine, gülün hak ettiği yasal zemin oluşturulmalıdır" dedi.

Baş, İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Gülbirlik'in gülün kilogramı başına taban fiyat olarak net 80 lira belirlediğini hatırlattı.

Açıklanan fiyatın üreticinin beklentilerini karşılamadığını ve kabul edilemeyeceğini belirten Baş, "Kayısı, kiraz ve adaçayı ile aynı kategoride değerlendirmek ve o kategoride en düşük desteği sağlamak yerine, gülün hak ettiği yasal zemin oluşturulmalıdır" diye konuştu.

Çay için yasa, fındık ve pamuk için özel desteklerin, şeker için planlama sisteminin olduğunu anlatan Baş, yağ gülü için özel bir yasa ve destek sistemi olmadığı için taban fiyatı uygulamasının bulunmadığını söyledi.

Baş, şöyle konuştu:

"Her yıl çiftçi perişan, üretici kar edemiyor, Gülbirlik çaresizce fiyat açıklıyor. Ortalık harman yerine dönmüş, milletvekilleri ve mülki idareciler; Gül ve Halı Festivali'nin kortejinde, gül yaprakları altında, bu haldeki vatandaşı mı selamlayacak? İYİ Parti olarak, sergilenen bu tutumu reddediyoruz. Dünya lideri olduğumuz bir ürünü konuşmak yerine, gül ile ilgisi olsun ya da olmasın esnafın çaresizlikten yol üzerine tezgah açtığı, balon satılan, konser ve havai fişek organizasyonlarıyla sınırlı kalan bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Siyasi iradeden, üreticinin geleceğini planlayan, sektörün sorunlarını masaya yatıran, gülün hukuki statüsünü ve destek modelini güçlendirecek vizyoner tutum bekliyoruz."

"YAĞ GÜLÜ STRATEJİK DEĞERİ YÜKSEK BİR ÜRÜNDÜR"

Bizim yarımız kadar üretim yapan Bulgaristan, benzer festivallerle yılda ortalama 200 bin turist çekebilmektedir. Peki, her yıl düzenlenen festival nedeniyle Isparta'ya gelen kayda değer turist var mıdır? Gül için stratejik ürün değerlendirmesi yapılması gerekirken, Ankara bürokrasisi ve siyasi anlayış süs bitkisi olarak görmekten vazgeçmelidir. Isparta gülü ne çekirdekli bir meyve ne de dağ bitkisidir. Isparta gülü, yağ gülüdür. Yağ gülü tıp, kozmetik, parfümeri, gıda, temizlik ve turizm gibi birçok alanda kullanılan stratejik değeri yüksek bir üründür. Stratejik ürünler ise savaş sebebi olacak kadar hassas ürünlerdir.

Türkiye, dolayısıyla Isparta; gül üretiminde dünya lideridir ama ne yazık ki dünya lideri olduğu bu ürüne hala stratejik ürün muamelesi yapılmamaktadır. Sorun buradadır. 'Yağ Gülü Kanunu' yapılmadan ve özel destek uygulamasına geçilmeden, Gülbirlik'in açıklayacağı fiyatlara umut bağlamak beyhude bir bekleyişten öteye geçmeyecektir. Isparta'da yapılması gereken Isparta gülünün 'yağlı tohum ve stratejik endüstriyel ürün" kapsamına alınması için çalışmalar yürütmek, üreticinin destekleme modelini güçlendirmek 'Gülpark Yaşam Turizm Merkezi' ve 'Gül Vadisi' gibi projeleri canlandırmak, ve hepsine zemin teşkil edecek olan 'Yağ Gülü Kanunu'nun çıkarılması için ortak akıl oluşturmaktır."

Kaynak: ANKA

