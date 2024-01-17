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İYİ Parti lideri Akşener: CHP'ye el sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM'le el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener: CHP'ye el sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM'le el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yeni yılın ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'ye el sıkışma çağrısı yaparak, dürüst ve açık bir şekilde DEM ile el sıkışmalarını istedi. Akşener, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine yanıt vererek, hür ve müstakil olarak üçüncü yolu açacaklarını ve kazanacaklarını belirtti.

İYİ Parti lideri Akşener: CHP\'ye el sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM\'le el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var
17.01.2024 - 14:53,  Güncelleme: 15:22
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İYİ Parti lideri Akşener: "(CHP'ye) El sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM'le el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "El sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM'le el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var? Hemen el sıkışın hemen bütün her yeri alın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yeni yılın ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısında konuştu. İYİ Parti lideri Akşener, konuşmasına Pençe-Kilit Hareket Bölgesinde şehit olan askerlere başsağlığı dileyerek başladı. Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde 9 şehit verilmesinin ardından başlayan bildiri tartışmalarına ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Biz Meclis'in ortak bir beyanat ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik. Saadet Partisi, İYİ Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attılar. Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. PKK'lılar herhalde çok mutlu olmuştur. PKK'lılar herhalde bu birbirine düşen Gazi Meclis'in mensuplarına çok gülmüşlerdir. AK Parti'ye gıcık olmak onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK'lı şerefsizlere karşı. Neyse sakin sakin geçirdik konuyu. Şımardıkça şımardılar hadsizleştikçe hadsizleştiler. Şimdi yine şehitlerimiz oldu. Ben aradım bu rutin. Aradım. Benzer bir Meclis bildirisini, DEM'in imzalamasını beklemiyoruz. Dün bir toplantı oldu o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan, Numan Kurtulmuş'un imzasıyla ortak tezkere Meclis'e sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu karın ağrısı İYİ Parti miydi?" diye konuştu.

"İstediğiniz kadar zırlayın, istediğiniz kadar bağrın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünkü grup toplantısındaki sözlerine ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, şunları söyledi:

"İstediğiniz kadar zırlayın, istediğiniz kadar bağrın, çağırın hür ve müstakil olarak gidip bu ülkede üçüncü yolu açıp bu milletin sesi olacağız ve kazanacağız. Bizim hür ve müstakil olmamız bazı şeyleri açığa çıkardı. Hani her konuda bir suçluyduk? El sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM'le el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var? Hemen el sıkışın hemen bütün her yeri alın. Bizim seçmenimizde 'mademki cebimizde duruyor' bu da millete büyük bir hakarettir. Hadi bakalım el sıkışın her yeri alın görelim bakalım neymiş dünya."

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İYİ Parti lideri Akşener: CHP'ye el sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM'le el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener: CHP'ye el sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM'le el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var - Son Dakika
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