İyi Parti Milletvekili Akalın: "Pkk'yi Yok Etmekle Pyd ve Ypg Terör Örgütünü Legalize Etmiş Oluyorsunuz" - Son Dakika
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Yerel

İyi Parti Milletvekili Akalın: "Pkk'yi Yok Etmekle Pyd ve Ypg Terör Örgütünü Legalize Etmiş Oluyorsunuz"

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ''örgüte silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısını'' değerlendiren İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, "Evet, biz insanlarımızın ölmesine karşıyız ama bunun samimiyetini sorguluyoruz. PKK nasıl bir terör örgütü ise YPG, PYD de bir terör örgütüdür. Yani ne yapıyorsunuz siz? PKK'yi yok etmekle PYD ve YPG terör örgütünü legalize etmiş oluyorsunuz, yani meşrulaştırmış oluyorsunuz" dedi.

28.02.2025 15:55
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(EDİRNE) - Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "örgüte silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısını" değerlendiren İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, "Evet, biz insanlarımızın ölmesine karşıyız ama bunun samimiyetini sorguluyoruz. PKK nasıl bir terör örgütü ise YPG, PYD de bir terör örgütüdür. Yani ne yapıyorsunuz siz? PKK'yi yok etmekle PYD ve YPG terör örgütünü legalize etmiş oluyorsunuz, yani meşrulaştırmış oluyorsunuz" dedi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hasan Hakan Şahin Basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akalın, şunları kadeydetti:

"PKK bir terör örgütü ve güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun, iyi bir mücadele verdiler. Her dönemde, bu dönemde de çok iyi bir mücadele verdiler ve neredeyse PKK terör örgütünün sonu gelmek üzereydi. Böyle bir dönemde PKK'nın silah bırakacak olması tabi ki çok anlamlı. Birincisi şunu söylemek istiyorum; biz kan akmasına, insanlarımızın ölmemesi için gayret gösteren bir siyasi partiyiz. Hiçbir zaman için ne şehit haberini, ne insanlarımızın ölmesini istemeyiz. Ancak şu gerçeklik de var ki; PKK bir terör örgütüdür ve siz bu terör örgütünü silah bırakmasıyla yok edildiğini söylüyorsunuz. Peki, şunu sormak istiyorum ben, 'PKK eşittir YPG, PYD' diyen ben miyim; hayır, toplumun bütün kesimleri bunu söylüyor. Yani biz diyoruz ki PKK nasıl terör örgütüyse YPG, PYD de terör örgütüdür. Peki PKK bütün dünya tarafından terör örgütü olarak tanınıyor mu, biliniyor mu? Amerika ve Avrupa dahil, evet. PKK'yı karşılarına alıp oturup konuşmuyorlar, niye; terör örgütü olarak tanımışlar. Biz dedik ki, PKK eşittir YPG, PYD. Peki, PYD, YPG'nin durumu nedir? Özgürlük savaşçısıdır. Dünya nezdinde, bizim nezdimizde değil. Dolayısıyla yarın öbür gün PYD, YPG'yi karşılarına alıp muhatap alıp konuşabileceklerdir, bizim terör örgütü dediğimiz bir yapıya. Yani ben şunu söylemek istiyorum; evet, biz insanlarımızın ölmesine karşıyız ama bunun samimiyetini sorguluyoruz. PKK nasıl bir terör örgütü ise YPG, PYD de bir terör örgütüdür. Yani ne yapıyorsunuz siz; PKK'yi yok etmekle PYD ve YPG terör örgütünü legalize etmiş oluyorsunuz, yani meşrulaştırmış oluyorsunuz. Bizim korkumuz bundan ve bunu da tabi ki dile getireceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İyi Parti Milletvekili Akalın: 'Pkk'yi Yok Etmekle Pyd ve Ypg Terör Örgütünü Legalize Etmiş Oluyorsunuz' - Son Dakika

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