İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat: İktidar hiçbir şey yapmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat: İktidar hiçbir şey yapmıyor

Geniş Video İzle

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Çorum'da yaptığı konuşmada, iktidarın Çorum'a hizmet etmediğini ve hiçbir şey yapmadığını belirtti. Sunat ayrıca, emeklilerin sorunlarına en çok dikkat çeken partinin İYİ Parti olduğunu vurguladı.

21.03.2024 11:30  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERKAN KARACA

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Çorum'da; "İktidar her dönem buradan en fazla oyu alıyor. Ne yazık ki havayolu ve demiryolu mevzusunu gündeme ben getirmiştim. O zaman oyaladılar şimdi açık açık böyle bir şey olamayacağını ifade ediyorlar. Yani ceketlerini asıp, seçildiklerini biliyorlar ve neticede hiçbir şey yapmıyorlar" dedi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a geldi. Hürriyet Parkı'nda vatandaşlara hitap eden Şenol Sunat şunları söyledi:

"Çorum girişimci insanların çok fazla olduğu bir ilimiz ve Türkiye'de Türkiye ekonomisine katkısı da çok fazla Çorum'un ama o katkı kadar hizmet alabiliyor mu, almıyor. İktidar her dönem buradan en fazla oyu alıyor. Ne yazık ki havayolu ve demiryolu mevzusunu gündeme ben getirmiştim. O zaman oyaladılar şimdi açık açık böyle bir şey olamayacağını ifade ediyorlar. Yani ceketlerini asıp, seçildiklerini biliyorlar ve neticede hiçbir şey yapmıyorlar. Çorum için ki Çorum ihracatı ithalattan fazla olan, büyükşehirlere nazaran 13. şehrimiz. 2 milyar dolara yakın ihracat yapıyor. Yani demek ki Çorum'un insanı çalışkan."

"EMEKLİNİN MESELESİNİ EN ÇOK DİLE GETİREN İYİ PARTİ"

Emekliler konusuna da değinen Sunat, "Emekliler feryat figan ağlıyor. Emeklilerin meselesini en çok dile getiren İYİ Parti ve İYİ Parti'nin Genel Başkanı, her mitinginde her toplantısında diyor ki '11 bin lira en az seyyanen emekliye zam verilsin' diyor. 'En az bu bayram ikramiyeleri 7 bin lira olsun' diyor. Biz bu konuda kanun teklifi de verdik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. En çok her gün her gün dile getiren biziz" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat: İktidar hiçbir şey yapmıyor
Kaynak: ANKA

Milletvekili, Şenol Sunat, İYİ Parti, Manisa, Çorum, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat: İktidar hiçbir şey yapmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
    11 Mar Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

    Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.

  • Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
    11 Mar Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu

    31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.


11:55 İddianamede kan donduran ayrıntı Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
10:44 Tekirdağ’da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
10:39 Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı
10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
12:05 Türkiye Irak’la anlaştı Irak’ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak Türkiye Irak'la anlaştı! Irak'ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak
11:44 Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı
11:42 Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, ’Kafam gidip geliyor’ dedi Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, 'Kafam gidip geliyor' dedi
11:04 Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı
10:51 Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
10:49 Ünlü isimlerde Bağcılar’da yaşanan sucu skandalına öfke kustu Ünlü isimlerde Bağcılar'da yaşanan sucu skandalına öfke kustu
10:34 Ankara’da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı Ankara'da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı
10:16 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 12:30:04. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat: İktidar hiçbir şey yapmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement