İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat: İktidar hiçbir şey yapmıyor

Yerel

ERKAN KARACA

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Çorum'da; "İktidar her dönem buradan en fazla oyu alıyor. Ne yazık ki havayolu ve demiryolu mevzusunu gündeme ben getirmiştim. O zaman oyaladılar şimdi açık açık böyle bir şey olamayacağını ifade ediyorlar. Yani ceketlerini asıp, seçildiklerini biliyorlar ve neticede hiçbir şey yapmıyorlar" dedi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a geldi. Hürriyet Parkı'nda vatandaşlara hitap eden Şenol Sunat şunları söyledi:

"Çorum girişimci insanların çok fazla olduğu bir ilimiz ve Türkiye'de Türkiye ekonomisine katkısı da çok fazla Çorum'un ama o katkı kadar hizmet alabiliyor mu, almıyor. İktidar her dönem buradan en fazla oyu alıyor. Ne yazık ki havayolu ve demiryolu mevzusunu gündeme ben getirmiştim. O zaman oyaladılar şimdi açık açık böyle bir şey olamayacağını ifade ediyorlar. Yani ceketlerini asıp, seçildiklerini biliyorlar ve neticede hiçbir şey yapmıyorlar. Çorum için ki Çorum ihracatı ithalattan fazla olan, büyükşehirlere nazaran 13. şehrimiz. 2 milyar dolara yakın ihracat yapıyor. Yani demek ki Çorum'un insanı çalışkan."

"EMEKLİNİN MESELESİNİ EN ÇOK DİLE GETİREN İYİ PARTİ"

Emekliler konusuna da değinen Sunat, "Emekliler feryat figan ağlıyor. Emeklilerin meselesini en çok dile getiren İYİ Parti ve İYİ Parti'nin Genel Başkanı, her mitinginde her toplantısında diyor ki '11 bin lira en az seyyanen emekliye zam verilsin' diyor. 'En az bu bayram ikramiyeleri 7 bin lira olsun' diyor. Biz bu konuda kanun teklifi de verdik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. En çok her gün her gün dile getiren biziz" şeklinde konuştu.