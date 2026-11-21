Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, fon krizine ilişkin, "1 trilyon lira buharlaştı, Türk milletinin cebinden çalındı. Bu para şu anda nerede? Bu para şu anda foncuların soygun listesinde fakat listeyi ortaya koyan kimse yok. Muhalefet, 'Soyguncuların, foncuların listesini açıklayın' diyor, vatandaş 'Açıklayın' diyor, AK Parti'nin dört grup başkanvekili var, üçü 'Açıklansın' diyor ama buna rağmen hükümet bu listeyi açıklamıyor. Neden? Çünkü bu listede AK Partili siyasiler var" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, partisinin Bozüyük İlçe Başkanlığı binasının açılına katıldı. Partililerle bir araya gelen Özatıcı, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fon krizine değinen Özatıcı, "Şu anda 800 milyar lira, aslında faiziyle, diğer etmenlerle beraber 1 trilyon lira buharlaştı, Türk milletinin cebinden çalındı. Bu para şu anda nerede? Bu para şu anda foncuların soygun listesinde fakat listeyi ortaya koyan kimse yok. Muhalefet, 'Soyguncuların, foncuların listesini açıklayın' diyor, vatandaş 'Açıklayın' diyor, AK Parti'nin dört grup başkanvekili var, üçü 'Açıklansın' diyor ama buna rağmen hükümet bu listeyi açıklamıyor. Neden? Çünkü bu listede AK Partili siyasiler var. Bu listede AK Parti'nin bürokratları var. Listeyi onun için açıklanmıyor. Ama er ya da geç bu listenin açıklanması gerekiyor çünkü memlekette şu anda bu fon soygunundan mağdur olan 500 bin vatandaşın parasının yatırılması için, kaynağın bulunması için açıklanması lazım. Biz bunu bir intikam hissiyle söylemiyoruz. 'Lekelenmeme hakkı' diyorlar. Türk devletinin görevi vatandaşlarının huzur, refah içinde yaşamasıdır. Siz kalkıp 141 VIP zenginin lekenmeme hakkını savunmayacaksınız, tenceresini kaynatamayan annenin lekelenmeme hakkını savunacaksınız" diye konuştu.

"MEKKE ANLAŞMASI'NI İSLAM ORDUSU GİBİ LANSE ETMEK TÜRK MİLLETİNİN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR"

Mekke Anlaşması ve Türkiye'nin bölgedeki güvenlik politikalarına da değinen Özatıcı, şunları kaydetti:

"Şimdi şu anda biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran'la savaş halinde. Peki Türkiye Mekke İttifakı'na dahil olarak gerçekten de AK Partililerin söylediği gibi İslam ordusu mu kurmuş oluyor? Buna inanmamızı mı istiyorsunuz? Çünkü İsrail ve Amerika'nın, İran'la savaşan İsrail ve Amerika'nın en büyük müttefiklerinden bir tanesi Suudi Arabistan'dır. Suudi Arabistan Amerika'nın tarihi bir müttefikidir, hatta bir uzantısıdır. Suud savunmasını desteklemek demek, Husilere karşı Suudları desteklemek demek doğrudan İsrail'i ve Amerika'yı desteklemek demektir. Bunun başka hiçbir izahı yok. Sayın Erdoğan, Amerika'ya gittiğinde 'Meşruiyeti bizden alıyorlar' diyen Trump şimdi o meşruiyetin karşılığında mı bunu talep ediyor? Çünkü bu Türk milletinin menfaatiyle alakalı bir şey değil. Kalkıp da Mekke Anlaşmasını bir İslam NATO'su, İslam ordusu gibi lanse etmek bu gerçekleri tamamen çarpıtmaktır, Türk milletinin aklıyla alay etmektir. Bunun, Türkiye'yi kalkıp da İsrail ve İran arasındaki savaşın içine sürüklemenin, Mehmetçik'i Yemen'e göndermenin, oradaki Arap coğrafyasında İsrail'le Husiler arasındaki savaşta Mehmetçik'i oraya kalkan diye göndermenin Türk milletinin menfaatleri açısından hiçbir kıymeti ve anlamı yoktur. Mehmetçik, Türk milleti nerede olmasını istiyorsa orada olur. Gerekirse Suriye'de de olur, Irak'ta da olur, dünyanın her yerine gider ama Türk milletinin menfaatleri için gider. AK Parti'nin siyasi menfaatleri için ve AKP hükümetinin Amerika'ya olan bağımlılığı için gitmez. Onun için desteklenmiyoruz."