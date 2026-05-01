İyi Partili Selcan Taşçı, Edirne Belediyesi Ziyareti Sırasında Ayağının Kırılması Üzerine Hastaneye Kaldırıldı

(EDİRNE) - İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Edirne Belediyesi ziyareti sırasında ayağının kırılması üzerine hastaneye kaldırıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜRK-İŞ'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Edirne Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirdiği kutlamalara katıldı. Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, kutlamaların ardından Edirne Belediyesi'ni ziyaret etti. Heyette yer alan isimlerden İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, ziyaret sırasında yaşadığı kaza sonucu hastanelik oldu.

Belediye binasında dengesini kaybeden Taşçı, ayağındaki ağrı üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu kırık olduğu tespit edilen Taşçı'nın ayağı alçıya alındı.

İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ve heyette bulunan diğer isimler yaşananlar üzerine Taşçı'yı hastanede ziyaret etti. Doktorlardan bilgi alan Dervişoğlu, Taşçı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.