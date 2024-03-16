İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Yıl Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Yardım Etmeye Devam Ediyor

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İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Ramazan'ın ruhunu yılın her gününe yayarak 2 bin kişiye sıcak yemek ve 500 aileye erzak paketi ulaştırıyor. Yardım paketlerinin toplumun geniş bir kesiminden gelen destekle mümkün olduğunu belirten İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, "Derneğimiz, bu anlayışla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor" dedi.

İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Ramazan'ın ruhunu yılın her gününe yayarak ihtiyaç sahibi insanlara ve ailelere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. "Yardım etmenin ve paylaşmanın, yalnızca belirli zamanlarda değil, her zaman önemli olduğuna dikkat çeken İyilik İçin Uluslararası Yardım Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, "Derneğimiz, bu anlayışla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. Gönüllülerin ve bağışçıların bu süreçteki rolü çok kritik" dedi.

"Derneğimizin dayanışma ve paylaşma ruhunu yansıtıyor"

Dernek Başkan Yardımcısı Erkan Karagöz, "Ramazan'da başlayan yardım ruhumuzu yılın her gününe taşıyoruz. Özellikle evlerinden çıkamayan yaşlı, hasta veya engelli bireylerimize ulaşmak, onlara sıcak bir öğün sunmak, derneğimizin dayanışma ve paylaşma ruhunu yansıtıyor" ifadelerini kullandı. Karagöz, derneğin sıcak yemek ve erzak dağıtımının yanı sıra; eğitim, sağlık ve barınma gibi alanlarda da destek sunmayı sürdürdüğünün bilgisini paylaştı.

Dernek, " İyilikte Senin de Parmak İzin Olsun" sloganıyla, toplumsal dayanışmanın ve paylaşmanın önemini vurguluyor. Yıl boyunca sürdürdüğü yardım faaliyetleriyle, toplumda bir umut ışığı olmayı başaran dernek, gönüllü çalışmalar ve bağışlar sayesinde birlikte hareket edildiğinde neler başarılabileceğini gösteriyor. Ayrıca, toplumun desteğiyle her geçen gün daha fazla insanın hayatına dokunmayı ve daha iyi bir dünya inşa etme yolunda ilerlemeyi hedefleyen derneğin bu iyilik hareketi, birlikte daha parlak bir gelecek inşa edilmesine katkı sağlıyor. - İZMİR