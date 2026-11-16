İZBAN\'da Alsancak ve Hilal istasyonları yeniden açıldı, seferler normale döndü

(İZMİR) - İzmir'de katener telinin kopması nedeniyle geçici olarak işletime kapatılan İZBAN'ın, Alsancak ve Hilal istasyonları yeniden hizmete açıldı.

Alsancak İstasyonu'nda arızalanan trene müdahale sırasında katener telinin kopması üzerine iki istasyon geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Arıza süresince seferler Kemer-Halkapınar güzergahından sürdürülürken, yolcular için alternatif ulaşım imkanı sağlandı. Ekiplerin çalışmalarının ardından arıza giderildi, Alsancak ve Hilal istasyonları yeniden hizmete alındı. İZBAN seferleri saat 11.56 itibarıyla normal işletme düzenine döndü.