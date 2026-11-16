İZBAN\'da kataner teli kopması Alsancak ve Hilal istasyonlarında seferleri aksattı

İZBAN'da kataner teli kopması Alsancak ve Hilal istasyonlarında seferleri aksattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İZBAN hatlarında sabah saatlerinde kataner teli kopması nedeniyle seferler aksadı; Alsancak ve Hilal istasyonları geçici olarak trene kapatıldı. Duraklarda yolcu yoğunluğu oluşurken Büyükşehir Belediyesi Halkapınar-Alsancak arasında otobüs ve tramvayla alternatif ulaşım başlattı.
İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) hatlarında sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Enerji veren kataner telinin kopması sonucu Alsancak ve Hilal istasyonları geçici olarak tren girişine kapatıldı.
Sabah saatlerinde başlayan aksaklıklar nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu. İZBAN'dan yapılan açıklamada, kataner telindeki kopma nedeniyle Alsancak ve Hilal istasyonlarına geçici süreyle tren girişi yapılamadığı, diğer hat ve seferlerde ise akışın normal şekilde sürdüğü bildirildi. Açıklamada, yolcuların güvenliği ve ulaşımın aksamaması adına teknik ekiplerin sahada gerekli müdahaleleri hızla yürüttüğü ve sistemin en kısa sürede normale döndürüleceği kaydedildi.
Öte yandan, arıza süresince yolcuların mağduriyet yaşamaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Halkapınar ile Alsancak arasında otobüs ve tramvaylarla alternatif ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.
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