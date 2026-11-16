İZBAN\'da katener teli kopmasıyla aksayan seferler 11.56 itibarıyla normale döndü

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) hatlarında sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza giderildi. Alsancak İstasyonu'nda katener telinin kopması nedeniyle geçici olarak tren girişine kapatılan Alsancak ve Hilal istasyonları yeniden hizmete açılırken, seferler saat 11.56 itibarıyla normale döndü.

Sabah saatlerinde Alsancak İstasyonu'nda trenlere elektrik sağlayan katener telinin kopması sonucu seferlerde aksamalar yaşandı. Arıza nedeniyle Alsancak ve Hilal istasyonlarına tren girişi durdurulurken, duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu. Diğer hatlarda ise seferler normal şekilde devam etti.

Arızanın ardından teknik ekipler bölgede çalışma başlatırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yolcuların ulaşımını sağlamak amacıyla Halkapınar ile Alsancak arasında otobüs ve tramvaylarla alternatif ulaşım imkanı sunuldu. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından arıza giderilerek istasyonlar yeniden hizmete açıldı.