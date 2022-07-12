İzbeton, Makine Parkını Güçlendirdi - Son Dakika
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İzbeton, Makine Parkını Güçlendirdi

12.07.2022 12:05
İzbeton, Makine Parkını Güçlendirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON A.Ş. İzmir genelindeki yol yapım ve yenileme çalışmalarında kullanmak üzere 5 iş makinesi ve 2 akaryakıt tankeri aldı. Bu alımlarla birlikte, son 3 yılda 100 milyon liralık yatırımla İZBETON makine parkı daha da güçlendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZBETON A.Ş. İzmir genelindeki yol yapım ve yenileme çalışmalarında kullanmak üzere 5 iş makinesi ve 2 akaryakıt tankeri aldı. Bu alımlarla birlikte, son 3 yılda 100 milyon liralık yatırımla İZBETON makine parkı daha da güçlendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen İzmir genelindeki yol yenileme çalışmalarına ivme kazandıracak büyük bir yatırım daha yaptı. Kentteki yol çalışmalarını yürüten belediye iştiraki İZBETON A.Ş. bir greyder, bir vabıl silindir, bir asfalt silindiri, bir toprak silindiri, bir asfalt serici ve akaryakıt nakliyesinde kullanılacak 2 taşıtı daha aldı. Böylelikle İZBETON son üç yılda nakliye araçlarından ticari araçlara, asfalt uygulama makinelerinden taş kırma makinesine, tır çekerden greydere kadar 73 aracı makine parkına kazandırmış oldu. Bu araçlarla İZBETON'un 3 yılda makine parkına yaptığı yatırım 100 milyon lirayı buldu.

İZBETON son alımlar sayesinde İzmir'in dört bir yanında çalışmaya hazır yeni bir asfalt ekibi kurdu.

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Çandarlı, İçme Suyu Arıtma Tesisi Hizmete Girdi Çandarlı, İçme Suyu Arıtma Tesisi Hizmete Girdi
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzbeton, Makine Parkını Güçlendirdi - Son Dakika

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