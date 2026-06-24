İzbeton "Asfalt" Davası 30 Ekim'e Ertelendi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de asfalt kaplaması ile yol ve inşaat bakım-onarım-yenileme işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin 44 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında tanıklar dinlendi. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de asfalt kaplaması ile yol ve inşaat bakım-onarım-yenileme işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın üçüncü duruşması, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle İzmir Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Hakim, önceki celsede verilen karar doğrultusunda keşif yapıldığını ancak mahkemeye bilirkişi raporunun ulaşmadığını belirtti.

Tanık anlatımlarıyla devam eden duruşmada İZBETON AŞ'de şoför olarak çalışan B.Y, sabit olarak kullandığı bir aracının olmadığını, parke taşı sevkiyatına konu olan aracı hatırlamadığını savundu.

İZBETON AŞ'de Asfalt ve Altyapı Uygulama Müdürü olarak çalışan G.G. ise şirkette 14 yıldır çalıştığını, suçlamaya konu olan süre uzatım talebinin yüklenici firmadan geldiğini aktardı.

Söz alan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce aldırılan iç denetim raporlarına ilişkin şunları kaydetti:

"İç denetim raporları bu yargılamanın sebebidir. Kötü niyetle, iftira atmak maksadıyla, suç uydurmak niyetiyle, mahkemeyi yanıltmak amacıyla hazırlanmış adı da resmi bir belge olan bir rapor bu. Bu raporun yok sayılması gerekiyor. Tanık ifadelerinden anlaşıldığı gibi iç denetim raporları usule uygun değil. Benim herhangi bir suç işleme kastım yok. Bize haksızlık ettiler, iftira attılar, zulmettiler. Hakkımdaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasını istiyorum. Diyeceksiniz ki 'zaten tutuklulusun'. Bu bir itibar meselesi. Bu raporu hazırlayanlar hakkında suç duyurusu ve dava haklarımı saklı tutuyorum."

Sanık avukatları da müvekkilleri hakkındaki adli kontrol talebinin kaldırılması talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı da sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi yönünde mütala verdi.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.