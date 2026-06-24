İzbeton "Asfalt" Davası 30 Ekim'e Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzbeton "Asfalt" Davası 30 Ekim'e Ertelendi

24.06.2026 12:20  Güncelleme: 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'da asfalt ve yol bakım işlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin 44 sanıklı davanın üçüncü duruşmasında tanıklar dinlendi. Mahkeme, eksikliklerin tamamlanmasına ve adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de asfalt kaplaması ile yol ve inşaat bakım-onarım-yenileme işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin 44 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında tanıklar dinlendi. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de asfalt kaplaması ile yol ve inşaat bakım-onarım-yenileme işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın üçüncü duruşması, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle İzmir Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Hakim, önceki celsede verilen karar doğrultusunda keşif yapıldığını ancak mahkemeye bilirkişi raporunun ulaşmadığını belirtti.

Tanık anlatımlarıyla devam eden duruşmada İZBETON AŞ'de şoför olarak çalışan B.Y, sabit olarak kullandığı bir aracının olmadığını, parke taşı sevkiyatına konu olan aracı hatırlamadığını savundu.

İZBETON AŞ'de Asfalt ve Altyapı Uygulama Müdürü olarak çalışan G.G. ise şirkette 14 yıldır çalıştığını, suçlamaya konu olan süre uzatım talebinin yüklenici firmadan geldiğini aktardı.

Söz alan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce aldırılan iç denetim raporlarına ilişkin şunları kaydetti:

"İç denetim raporları bu yargılamanın sebebidir. Kötü niyetle, iftira atmak maksadıyla, suç uydurmak niyetiyle, mahkemeyi yanıltmak amacıyla hazırlanmış adı da resmi bir belge olan bir rapor bu. Bu raporun yok sayılması gerekiyor. Tanık ifadelerinden anlaşıldığı gibi iç denetim raporları usule uygun değil. Benim herhangi bir suç işleme kastım yok. Bize haksızlık ettiler, iftira attılar, zulmettiler. Hakkımdaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasını istiyorum. Diyeceksiniz ki 'zaten tutuklulusun'. Bu bir itibar meselesi. Bu raporu hazırlayanlar hakkında suç duyurusu ve dava haklarımı saklı tutuyorum."

Sanık avukatları da müvekkilleri hakkındaki adli kontrol talebinin kaldırılması talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı da sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi yönünde mütala verdi.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Mahkeme, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzbeton 'Asfalt' Davası 30 Ekim'e Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Isparta’da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Taraftarlar şaşkın Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş sürprizi Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi
NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

13:27
TFF’den devşirme forvet iddialarına yanıt
TFF'den devşirme forvet iddialarına yanıt
13:22
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu! Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
13:08
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti’ye katıldı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
12:58
New York Times’tan Milli Takım’a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
12:58
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
12:48
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 13:54:25. #7.13#
SON DAKİKA: İzbeton "Asfalt" Davası 30 Ekim'e Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.