İzci öğrenciler sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika
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İzci öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

05.06.2022 09:41

- İzci öğrenciler sokak hayvanlarını besledi Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ergezen Ortaokulu'nda eğitim gören İzcilik Grubu öğrencileri sokak hayvanlarını besleme faaliyeti yaptı.

- İzci öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ergezen Ortaokulu'nda eğitim gören İzcilik Grubu öğrencileri sokak hayvanlarını besleme faaliyeti yaptı. İlçede yaşayan sokak hayvanlarını besleme gönüllüsü engelli Uğur Avcı'nın öncülüğünde bir araya gelen izci grubu ilçe merkezinde cadde ve sokakları dolaşarak sokak hayvanlarını besledi.

Etkinliği organize eden Uğur Avcı, "birpatiahlat" adlı ınstagram hesabı üzerinden topladıkları mama bağışlarını bir farkındalık oluşturmak için izci grubu öğrencilerle birlikte sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi. Avcı, bu tür etkinliklerin yapılabilmesi için hayırsever ve yardımseverlerden sokak hayvanlarını beslemek için mama bağışları beklediklerini söyledi.

Beslenme etkinliğine katılan öğrenciler ise sokak hayvanlarını beslemenin kendileri için farklı bir etkinlik olduğunu ve keyif aldıklarını ifade ettiler.

İzci öğrenciler sokak hayvanlarını besledi
İzci öğrenciler sokak hayvanlarını besledi
İzci öğrenciler sokak hayvanlarını besledi
İzci öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Bitlis, Ahlat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzci öğrenciler sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

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