İzcilik Eğitimi Erzurum'da - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzcilik Eğitimi Erzurum'da

İzcilik Eğitimi Erzurum\'da

Erzurum Nenehatun Spor Kulübü, sömestr tatilinde öğrencilere izcilik eğitimi düzenledi.

30.01.2025 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Nenehatun Spor Kulübü, Sömestr Tatilini fırsata çevirdi. Genç öğrencilere 'İzcilik Tanıtım Eğitimi' verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) İzci Evinde, Erzurum Nenehatun Spor Kulübü izcilerine sömestr tatilinde 'İzcilik Tanıtımı' başlığı altında Kulüp Yöneticileri Fatih Yakışan ve Emre Ertan tarafından izci düğümleri, çeşitli kış sporlarında eğitimler verildi. Oldukça verimli geçen eğitimlerde öğrencilere unutulmaz anlar yaşatıldı. Nenehatun Spor Kulübü yöneticileri Fatih Yakışan ile Emre Ertan gösterilen ilgiden bir hayli memnun kaldıklarını belirterek faydalı bir eğitimi bu haftada da tamamladıklarını söyledi.

Fatih Yakışan ve Emre Ertan, "Bu tanıtım eğitimimizi Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur'un destekleriyle gerçekleştirdik. İl Müdürümüze ve bizimle yakından ilgilenen Cemil Kuzey'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzcilik Eğitimi Erzurum'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
17:52 Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin’in sözleri damga vurdu Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:20 ABD’de eski senatör Bob Menendez’e 11 yıl hapis cezası ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 18:29:44. #1.11#
SON DAKİKA: İzcilik Eğitimi Erzurum'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.