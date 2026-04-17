İZKİTAP-7. İzmir Kitap Fuarı kapılarını açtı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 17-26 Nisan tarihlerinde 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek İZKİTAP-7. İzmir Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı. Fuarın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Homeros'un yaşadığı, edebiyatın doğduğu topraklardayız. Baharı kitapla karşılamak bizim için büyük bir keyif. En çok ihtiyacımız olan şey umut. Ne olursa olsun iyiliğin, doğruluğun, adaletin, barışın, kardeşliğin, edebiyatın, sanatın yanında olmalıyız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP-7. İzmir Kitap Fuarı başladı. 26 Nisan'a kadar Kültürpark'ta gerçekleştirilecek fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın onur konuğu yazarı Oya Baydar, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, mesek odaları, sivil toplum kuruluşları ve yayınevlerinin temsilcileri, yazarlar, şairler, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar ve kitapseverler katıldı. Bu yıl fuarda, yaklaşık 200 katılımcı yer alırken 400'e yakın yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçı okurlarla buluşacak. Program kapsamında söyleşi ve imza günleriyle birlikte 500'e yakın etkinlik yapılacak. İZKİTAP'ın onur konuğu, çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oya Baydar, 18 Nisan günü imza ve söyleşisi ile Ahşap Sahne'de okurlarıyla buluşacak.

"Behçet Uz'un hayalini yaşatıyoruz"

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Tugay, baharı kitapla karşılamanın kendileri için büyük bir keyif olduğunu belirterek, "Bu keyfi paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Kültürpark, yanmış ve yıkılmış bir alandan yeşil bir alana dönüştürülürken, dönemin belediye başkanı Behçet Uz ve arkadaşları buraya 'Kültürpark' adını vermek istemiş. Çünkü bu alanın, kentin yaşayanlarına, özellikle de İzmir'in gençlerine kültürel zenginlik katan ve onları geliştiren bir yer olmasını hayal etmişler. Biz de bu ruha uygun çalışmaları bir süredir sakin ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Kültürpark'ta kültür ve sanat faaliyetlerinin artması için çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda park içinde yeni müzeler ve sergi alanları oluşturuldu. Artık Hasan Ali Yücel Kütüphanesi ve İlber Ortaylı Kütüphanesi de var. Her geçen gün yenileri eklenmeye devam edecek. İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları hemen her akşam oyunlarını sahneliyor. Düzenlediğimiz etkinlikler de kentimizin kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sağlıyor" dedi.

"Kültür dünyasını zenginleştiren işleri yapmak zorundayız"

Kültürün, toplumların iyiye ya da kötüye yönelmesinde belirleyici olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Kültür, yazılan kanunlarla değil, yaşanarak olgunlaşan ve içselleştirilen bir olgudur. Bugün çevremizde, bazı şeylerin yanlış gittiğine dair pek çok örnek görüyoruz. Bunun, kültürümüzü zedeleyen unsurlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu nedenle insanların zihin ve kültür dünyasını zenginleştiren çalışmalar yapmak zorundayız. Kültüre, sanata ve özellikle edebiyata yönelik her çalışma büyük değer taşıyor. İzmir, çok kültürlü yapısı ve hoşgörüsüyle sanatçı yetiştiren ve sanatla her zaman barışık olan bir şehir."

"En çok ihtiyacımız olan şey umut"

Kitapların önemine değinen Başkan Tugay, "Bazen tarif edemediğimiz duyguları bir şiirin mısrasında ya da bir hikayenin satırlarında bulur, 'İşte bu' deriz. En çok ihtiyacımız olan şey umut. Ancak umudun gerçeğe dönüşmesi için herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Kısa bir yaşamımız var ve hızla geçiyor. Ne olursa olsun; iyiliğin, doğruluğun, adaletin, barışın, kardeşliğin, edebiyatın ve sanatın yanında olmalıyız" dedi.

"Edebiyatın toplumsal yüzü"

Fuarın onur konuğu Oya Baydar'ın edebiyatın çınarlarından biri olduğunu belirten Başkan Tugay, "Oya Baydar, toplumun farklı yönleriyle yüzleşmesine katkı sunan, bize dair hikayeler anlatan çok değerli bir yazar. Romanları ve öyküleriyle toplumsal bir panorama çizerken, aynı zamanda insanın psikolojik derinliklerine de iniyor. Kendisiyle burada bulunmak bizim için büyük bir onur. Davetimizi kabul ederek bizi onurlandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Okurları da onu İzmir'de görmekten büyük mutluluk duyacaktır" dedi.

"Fuarda olmaktan çok mutluyum"

Fuarın onur konuğu yazar Oya Baydar, "Beni fuara davet ettiğiniz ve onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü okurların sevdiği ama fuarların çok da sık tercih ettiği bir yazar değilim. Bu nedenle İzmir'de onur konuğu olarak seçilmem beni gerçekten hem onurlandırdı hem de sevindirdi. İçinden geçtiğimiz dönem hem dünya hem ülkemiz açısından 86 yıllık ömrümde hiç yaşamadığım kadar zor bir dönem. Umuda her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Edebiyat, toplumsal hafızayı canlandırma aracı olduğu kadar umut pınarıdır. Edebiyat aynı zamanda sığınaktır. Kötü zamanlarımızda edebiyat sığınağımızdır ve o sığınakta umut etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kitaplar en güçlü cevap"

TACT Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu da konuşmasında okullarda yaşanan şiddet olaylarına değinerek, "Bir toplum neyi okursa onu düşünür, neyi düşünürse onu hisseder, neyi hissederse onu yaşar. Edebiyat tam da bu boşluğu doldurur. İzmir bu ışığa her yıl sahip çıkıyor. Kitabı kaldırıma oturarak da çay bardağının yanına koyarak da metroda tutunarak da okuyan bir şehirdir İzmir. Bu bir tesadüf değil; şehrimizin hafızasında, suyunda, taşında var. Oya Baydar bir röportajında 'Yazmak, her şeye rağmen umut etmektir' demişti. O cümleyi bu sabah çok düşündüm. Her şeye rağmen buradayız. Kitapların etrafında toplanıyoruz. Bu da bir cevaptır, belki de en güçlü cevaplardan biridir" sözlerine yer verdi.

Fuar turu yapıldı

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Tugay, onur konuğu yazar Oya Baydar ve fuar katılımcıları ile açılış kurdelesini kesti. Başkan Tugay daha sonra fuar alanında yer alan stantları gezerek kitapseverler, yazarlar ve yayınevleri yöneticileriyle sohbet etti. Başkan Tugay, fuarı gezen gençler ve çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ünlü yazarlar, şairler fuarda

Fuar boyunca Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Beyhan Budak, Coşkun Aral, Enver Aysever, İnci Aral, Mehmet Eroğlu, Mine Söğüt, Murat Menteş, Mustafa Balbay, Naim Babüroğlu, Nasuh Mahruki, Saygı Öztürk, Selçuk Şirin, Serhan Asker, Sinan Meydan, Suat Çağlayan, Şükrü Erbaş, Yekta Kopan'ın da aralarında bulunduğu birbirinden değerli isimler, imza günleri ve etkinliklerle okurlarıyla bir araya gelecek. Ayrıca, farklı alanlardan gazeteci, akademisyen ve düşün insanları da fuarın zengin içeriğine katkı sunacak. - İZMİR