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İzlanda'da Yanardağ Patlaması Sonucu Ev Alev Aldı - Son Dakika
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İzlanda'da Yanardağ Patlaması Sonucu Ev Alev Aldı

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınındaki yanardağın patlaması sonucu lavlar kasabaya ulaşarak bir evin alev almasına neden oldu. Patlamanın ardından kasaba halkı yeniden tahliye edilirken, ana yol lav akışı nedeniyle kapandı. İç ve dış hat uçuşlarında aksama yaşanmazken, alarm seviyesi 'acil durum' olarak yükseltildi. İzlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, halka dayanışma çağrısında bulunarak, bu zorlu sürecin üstesinden geleceklerini belirtti.

İzlanda\'da Yanardağ Patlaması Sonucu Ev Alev Aldı
15.01.2024 - 11:59,  Güncelleme: 12:01
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İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağda dün meydana gelen patlamanın ardından lavların kasabaya ulaşması sonucu bir ev alev aldı.

İzlanda'nın güneybatısında geçtiğimiz ay yaşanan yanardağ patlamasının ardından dün yeni bir patlama meydana gelmişti. Reykjanes Yarımadası'nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ, patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Sismik hareketlilik nedeniyle Aralık ayındaki patlamanın ardından tahliye edilen ve daha sonra geri dönen kasaba halkı yeniden tahliye edilirken kasabadaki ana yol lav akışı nedeniyle kapandı. Patlamanın ardından iç ve dış hat uçuşlarında herhangi bir aksama yaşanmadı. Sismik hareketlilik nedeniyle yanardağın kasabaya yakın kısmında iki çatlak oluştu. Kasabaya yaklaşık 450 metre uzaklıktaki ilk çatlaktan akan lavlar, Aralık ayındaki patlamada lavların evlere ulaşmasını engellemek için toprak ve kayalardan inşa edilen bariyerlerin bir kısmını aştı. İkinci çatlaktan fışkıran lavların da akışı hızlandırmasıyla kasabaya ulaşan lavlar nedeniyle balıkçı kasabası Grindavk'te bir evin alev aldı. Lavların akışı ile tutuşan evin yandığı görüldü.

Reykjanes Yarımadası'nda 2021 yılından bu yana beşinci patlama ile mücadele edilen ülkede alarm seviyesi; insanlara, topluluklara, mülklere veya çevreye zarar verme tehdidi olabileceğini gösteren "acil durum" seviyesine yükseltildi.

"Tüm İzlanda için kara bir gün"

Dün akşam saatlerinde ulusa sesleniş konuşması yapan İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, halkı birlikte olmaya ve evlerinde olamayanlara merhametli olunması çağrısında bulundu. Durumun sakinleşmesini umduğunu sözlerine ekleyen Johannesson, her şeyin olabileceğini de dile getirdi. İzlanda Başbakanı Katrn Jakobsdttir, tahliye edilenlerin barınmasın ilişkin konuları görüşmek üzere hükümetin toplanacağını ifade ederek, "Bugün, Grindavik ve tüm İzlanda için kara bir gün. Ama yeniden güneş doğacak. Bu ve olabilecek her şokun üstesinden geleceğiz" dedi.

Dünyadaki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda'da 32 aktif yanardağ bulunuyor. - REYKJAVİK

Kaynak: İHA
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