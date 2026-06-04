İzmir 4 Nolu Ceza Kurumu Şampiyon Oldu - Son Dakika
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İzmir 4 Nolu Ceza Kurumu Şampiyon Oldu

İzmir 4 Nolu Ceza Kurumu Şampiyon Oldu
04.06.2026 09:36
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6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvasını İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kazandı.

Türkiye'de bu yıl ilk kez kutlanacak olan "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" etkinlikleri kapsamında İzmir Aliağa İlçesinde düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasının şampiyonu İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu oldu.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 28 Nisan - 3 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya 7 kurumdan 12 takım katıldı. Kıran kırana geçen müsabakaların ardından adını finale yazdırmayı başaran İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu takımları final maçında karşı karşıya geldi. Final müsabakasında rakibini 4-1'lik skorla mağlup eden İzmir 4 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu turnuvanın şampiyonu oldu.

Cumhuriyet Savcısı Murat Kayançiçek, kurum müdürleri, ceza infaz kurumu personeli ve ailelerin katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirilen turnuvanın ardından ödül töreni düzenlendi. Şampiyon olan takımın oyuncularına kupa ve madalyaları Cumhuriyet Savcısı Murat Kayançiçek tarafından takdim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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