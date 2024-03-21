İzmir, AB Şehirler Misyonu Etiketi ile ödüllendirildi

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İzmir uluslararası alanda bir önemli başarıya daha imza attı. Avrupa Komisyonu, İzmir'i "AB Şehirler Misyonu Etiketi" ile ödüllendirdi. Brüksel'deki törenle ödülü alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu ödül, AB finansman kaynaklarına erişimde kentimizi çok ayrıcalıklı bir konuma taşıyacak. Avrupa Birliği üyesi ülke kentleri dışında ilk ve tek kent olmanın onuru ve mutluluğunu yaşadık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZENERJİ A.Ş. koordinatörlüğünde yürütülen İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyon çalışmalarında bir kritik aşama daha aşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim faaliyetlerinde teknik ve finansal araçların oluşturulmasını kolaylaştıran "Misyon Şehri" unvanını almaya hak kazandı. Brüksel'de düzenlenen törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e plaket verildi.

İZMİR'İN ULUSLARARASI GÜCÜ ARTACAK

2030 iklim nötr hedeflerine yönelik hazırlanan ve içerisinde taahhütlerin, eylem planı ve yatırım planının yer aldığı İklim Şehir Sözleşmesi'nin son hali Kasım ayında NetZeroCities Platformu'na teslim edildi. Platform tarafından onaylanan sözleşme Avrupa Komisyonu'na iletildi. Mart ayında Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirmesi tamamlanan İklim Şehir Sözleşmesi onaylanarak İzmir'e "Misyon Şehri" unvanı verildi. Misyon unvanı ile iklim değişikliği çalışmalarına yönelik yapılacak faaliyetlerde Avrupa Birliği tarafından sağlanan hibe ve fonlara erişim kolaylaşmış ve uluslararası konsorsiyumlarda İzmir'in temsil gücü artmış olacak.

SOYER: "YENİLİKÇİ FİKİRLERİ YARATMAMIZA ZEMİN HAZIRLAYACAK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmirliler olarak iklim değişikliğine yönelik adımlar atmanın bir seçenek değil zaruret olduğunun farkındayız. Bu yolda başarıyla adım atabilmemiz için hiç kimseyi geride bırakmadan adil ve katılımcı bir modelle çözümler üretmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu vizyonla KİT İzmir Platformu altında kentin tüm paydaşlarını bir araya getirmek başardığımız önemli adımlardan biri oldu. İklim Şehir Sözleşmesi ile İzmir'de iklimle ilgili stratejilerin ve politikaların daha sistematik bir şekilde ele alınmasını sağlanacak, şehrin iklim nötr geçişinde çok katmanlı problemlerin çözülebilmesi için ihtiyacımız olan yenilikçi fikirleri yaratmamıza zemin hazırlayacak" dedi.