İzmir Adliyesinde Gıda Zehirlenmesi İddiaları Asılsız - Son Dakika
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İzmir Adliyesinde Gıda Zehirlenmesi İddiaları Asılsız

İzmir Başsavcılığı, adliyedeki gıda zehirlenmesi iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.

01.05.2025 00:00
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(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Adliyesi'nde gıda zehirlenmesi yaşandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını, yapılan tetkiklerde herhangi bir bulguya rastlanmadığını ve bazı personelde norovirüs tespit edildiğini bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın organlarında yer alan "İzmir Adliyesinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bir internet sitesinde yer alan 'İzmir Adliyesinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi' başlığı ile yer alan gerçek dışı haber ile ilgili olarak Adliyemizin değerli çalışanlarımızın ve kamuoyunun doğru bilgi edinmesini sağlamak için açıklama yapma gereği duyulmuştur. 29/04/2025 tarihinde Adliyemiz Yemekhanesinden toplam 780 kişi yemek hizmeti almıştır.

Gıda zehirlenmesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmedi

Bugün rahatsızlığı nedeniyle Adliye Tabipliğine başvuran personel sayısı 58 olup, bunlardan 35 kişi bir önceki gün Adliyemiz yemekhanesinde yemek yemiş, 23 kişi ise Adliyemiz yemekhanesinde yemek yememiştir. Adliye Tabipliğinden hastaneye sevk edilen 7 personelimizin gerekli tüm tetkik ve tahlilleri yapılmış ve gıda zehirlenmesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir. Adliye Tabipliğine başvurmadan doğrudan sağlık kuruluşlarına başvuran 11 personelimizin de gerekli tüm tetkik ve tahlilleri yapılmış ve gıda zehirlenmesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir.

Kişilerin birbiri ile veya mikrop bulaşık yüzeylere teması ile bulaşan norovirüs saptandı

Adliyemiz yemekhanesinin depoları, mutfağı ve servis salonları başta olmak üzere su, yiyecek ve içecek sunulan tüm birimleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Konak İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerince düzenli olarak değerlendirilmekte, günlük olarak alınan numuneler ile ilgili tüm analizler düzenli olarak yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde ve numune analiz çalışmalarında da şu ana kadar da herhangi bir olumsuz durum hiçbir surette tespit edilmemiştir. Bu kapsamda bu gün de mutfağımız ve çay ocaklarımız başta olmak üzere su, yiyecek ve içecek sunulan tüm birimlerinde gerekli değerlendirme ve numune çalışmaları ivedilikle ve titizlikle yapılmış olup gıda zehirlenmesine dair tespit söz konusu değildir. Öte yandan sağlık kuruluşlarına başvuran personelimizden alınan gaita örneklerinde norovirüs saptanmış olup Halk Sağlığı yetkilileri bu virüsün kişilerin birbiri ile veya mikrop bulaşık yüzeylere teması ile bulaşmasının söz konusu olduğu bilgisini paylaşmışlardır.

"Adliyemizde gıda zehirlenmesine ilişkin haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır"

İzmir Adliyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tüm Adliye çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik tedbiri etkili bir şekilde alıp titizlikle uygulamaktayız. Yukarıda açıkça belirttiğimiz tüm hususlar karşısında Adliyemizde gıda zehirlenmesine ilişkin haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Adliyesinde Gıda Zehirlenmesi İddiaları Asılsız - Son Dakika

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