İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Unutulan Eşyalar Yeni Bir Mağazayı Doldurabilecek Kadar Fazla

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Türkiye'nin en büyük havalimanlarından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki terminallerde yolcuların unuttuğu binlerce eşya, unutkan sahiplerini bekliyor. At eyeri, teleskop, korniş, araba lastiği gibi çeşit çeşit binlerce eşya gören herkesi şaşırtırken, unutulan eşyaların adeta yeni bir mağazayı doldurabilecek fazlalıkta olması dikkat çekiyor.

Yurt içi ve yurt dışına günde onlarca seferin yapıldığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki terminallerde unutulan eşyalar, fazlalığı ile şaşırtıyor. Yüzlerce unutkan yolcunun binlerce eşyası havalimanındaki farklı noktalarda muhafaza edilirken, yolcuların çoğu eşyalarını almaya gelmiyor. Eşyalarını unuttuğunu fark edip havalimanındaki kayıp eşya birimine gelen yolcular ise görevlilerin yardımıyla eşyalarını teslim alabiliyor.

Mağaza gibi: Neler var neler

Adeta bir mağazayı dolduracak yoğunluktaki eşyalar arasında neler var neler. Televizyonlar, teleskoplar, bebek arabaları, şapkalar, saatler, engelli araçları, para, altın gibi binlerce ürün kayıp eşya bürosunda yer alırken, eşyalar unutkan sahiplerini bekliyor.

TAV Ege Genel Müdürü Fırat Erkan Balcı, hava yollarının kendilerine ait kayıp eşya ofisleri olduğunu söyledi. Kendilerinin sadece terminal içinde unutulan eşyalardan sorumlu olduklarını ifade eden Balcı, uçaklarda unutulan eşyalar konusunda hava yolu firmalarıyla görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

At eyeri, perde kornişi, araba lastiği bile var

Takma dişlerin, at eyerinin, kornişin ve araba lastiğinin bile unutulduğunu anlatan Fırat Erkan Balcı, "Çok çeşitli ve değişik eşyalar unutuluyor. Bunlar içerisinde ilginç diyebileceğim; takma dişler, at eyeri, teleskoplar ve bunların haricinde; televizyon, perde kornişleri, araba lastiği gibi çok çeşitli ilginç eşyalar var. Kayıp bagajlar, kulaklıklar, bilgisayarlar gibi eşyalar daha fazlalıkta. Sadece 2023 yılı genelinde, toplamda 12 bin tane buluntu eşyamız oldu. Geri gelip kayıp eşyalarını bulan ve almak isteyen yolcu sayımızı karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 11'ini geri teslim edebildik" dedi.

5 yıl sonra bağışlanıyor

Kanuna göre belli bir bekletme sürelerinin olduğunu aktaran Balcı, eşyaların 5 yıl bekletildiğini, 5 yıl sonra çeşitli yardım kuruluşlarına bağış olarak verildiğini dile getirdi.

TAV Ege Genel Müdürü Fırat Erkan Balcı, şöyle devam etti:

"Kanuna göre belli bir bekletme zamanımız var. Yaklaşık 1 sene kadar eşyaları ilk kayıp eşya ofisimizde, ambarımızda tutuyoruz. 1 seneyi geçen ürünleri de 5 yıla kadar saklamak üzere, ana kayıp eşya depomuza götürüyoruz. Havalimanında biz satış yapmıyoruz kayıp eşyalar için. 5 yıl geçtikten sonra, bağış yöntemiyle ihtiyaç duyan; okullar olsun, dernekler, vakıflar olsun bunlara bağışlıyoruz. Bizim kayıp eşya departmanımız var. 24 saat, 365 gün çalışan bir yer olduğu için havalimanı, burada vardiyalı sistemde çalışan arkadaşlarımız mevcut. Bu kadar eşyanın tasnifi, buluntu eşyanın tasnifi, takip edilmesi, sayılması, sürekli kontrol gerektiren ve hassas bir durum. Ağır bir yük oluşturuyor." - İZMİR