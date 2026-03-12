İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kömürcüoğlu: Şehitliklerdeki Künye ve Konum Bilgileri Dijital Ortama Aktarılacak

(İZMİR) - İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü kapsamında şehitliklerde düzenleme çalışmaları yapılacağını belirterek, tüm künye ve konum bilgilerinin dijital ortama aktarılması için çalışma başlatılacağını söyledi.

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Kadifekale Şehitliği'nde yaptığı açıklamada, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla önümüzdeki hafta şehitliklerde yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgi verdi. Kömürcüoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelindeki şehitliklerde bulunan tüm şehitlerin künye ve konum bilgilerinin dijital ortama aktarılması için çalışma başlatıldığını söyledi. Kömürcüoğlu, şunları dile getirdi:

"Gelecek nesillere kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur. Ezanımız, ay yıldızlı al bayrağımız ve İstiklal sevdamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızın kabirleri işte burada, aziz hatıraları ise ebediyen milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecektir. Bizler şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik. Onların hatırasını, fedakarlığını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz. Bu şehitlikler milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin abidelerindendir. Her biri imanla yoğrulmuş cesaretin, vatan uğruna verilen fedakarlığın, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve istiklal aşkının ebedi nişanesidir. Bu asil ruh, nesilden nesile aktarılan bu kutlu şuur, istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde de ifadesini bulmuş, şu mısralarla adeta tarihe kazınmıştır: 'Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın/ Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.'"

Bu mısralar, aziz şehitlerimizin yüce makamını ve milletimizin şehitlik mertebesine duyduğu derin hürmeti en veciz şekilde ifade etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla, Bakanlığımız koordinasyonunda başlatmış olduğumuz bu çalışma, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz derin bir saygının ifadesidir. Yine bu bağlamda, devletimiz himayesinde bulunan bütün çocuklarımızın milli ve manevi duygularını geliştirmek için Arefe Günü şehitliklerimizde ziyaret programları gerçekleştirilecektir. Bakanlık olarak her çalışmamızın arkasında aziz şehitlerimize duyduğumuz derin minnet ve şükran hissi bulunmaktadır. Bizler aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, her daim onların yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle vatanımızın birliği, milletimizin huzuru, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."