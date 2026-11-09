İzmir Aliağa\'da HABAŞ\'ın karbondioksit tesisinde patlama oldu, ekipler sevk edildi

(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren HABAŞ'a ait karbondioksit dolum tesisinde patlama meydana geldiği öğrenildi.

Patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Patlamada yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.