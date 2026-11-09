İzmir Aliağa\'da HABAŞ\'ın karbondioksit tesisinde patlama oldu, ekipler sevk edildi

İzmir Aliağa'da HABAŞ'ın karbondioksit tesisinde patlama oldu, ekipler sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Aliağa'da HABAŞ'a ait karbondioksit dolum tesisinde patlama meydana geldiği öğrenildi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; ekiplerin müdahalesi sürerken yaralanan olup olmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.
(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren HABAŞ'a ait karbondioksit dolum tesisinde patlama meydana geldiği öğrenildi.
Patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Patlamada yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: ANKA
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