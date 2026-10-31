İzmir Barosu Başkanı Sökmen ve yönetimi, Aliağa Belediye Başkanı Acar\'ı ziyaret etti

İzmir Barosu Başkanı Sökmen ve yönetimi, Aliağa Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen ve yönetimi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ziyaret etti. Ziyarette Aliağa’daki adli hizmetler, Yeni Adliye Sarayı ve Şakran Ceza İnfaz Kurumları ele alındı; Acar, Sökmen ve yönetimini tebrik etti.
İzmir Barosu'nun Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda baro başkanlığına seçilen Avukat Serhat Sökmen ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Aliağa'daki adli hizmetler, Yeni Adliye Sarayı ve Şakran Ceza İnfaz Kurumlarına ilişkin konular ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ziyarette, ilçenin ihtiyaçları ve kurumlar arası iletişimin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Barosu Başkanlığına seçilen Av. Serhat Sökmen ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?