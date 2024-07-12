İzmir Barosu, Hayvanları Koruma Kanunu'na tepki gösterdi - Son Dakika
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İzmir Barosu, Hayvanları Koruma Kanunu'na tepki gösterdi

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İzmir Barosu, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere karşı basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Baro üyesi Rojda Kuruş, kanun teklifinin büyük bir katliamın ayak sesleri olduğunu belirtti.

12.07.2024 14:54  Güncelleme: 15:10
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(İZMİR) – İzmir Barosu, önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelmesi beklenen Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifine, düzenlenen basın açıklamasıyla tepki gösterdi. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Rojda Kuruş, "Kanun teklifinin her maddesi büyük bir katliamın ayak sesleri, yüz yıllar sonra bile utançla anılacak karanlık bir döneme aralanan kapıdır" dedi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifine ilişkin tartışmalar devam ederken, son şekli verilen kanun teklifinin TBMM tatile girmeden gündeme gelmesi bekleniyor.

İzmir Barosu, teklifin meclise gelmesi öncesinde hazırlanan teklife karşı basın açıklaması yaptı. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Rojda Kuruş, teklifin hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığını söyledi.

"Utançla anılacak karanlık bir döneme aralanan kapıdır"

Hazırlanan kanun teklifinde dikkat çekici hususlar olduğunu belirten Kuruş, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde ülke gündemini sarsan Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin son halini aldığını ve önümüzdeki hafta yasalaşmak üzere meclise sunulacağı haberi basında yer almıştır. Bu kanun teklifine göre 'Yakala-Kısırlaştır-Aşılat' olarak bilinen sokalarda yaşayan hayvanların kısırlaştırılıp aşılanıp rehabilite edildikten sonra alındıkları yere bırakılmasını esas alan ve hayvan hakları açısından büyük bir kazanım olan 5199 sayılı kanunun altıncı maddesi yürürlükten kaldırılacak, sokakta yaşayan tüm hayvanlar kademeli olarak toplanıp bakımevlerine hapsedilecek, nihayetinde hepsi 'uyutma' adı altında öldürüleceklerdir. Bir başka çarpıcı husus da yıllardır altıncı maddenin uygulamaması gerçeği ortadayken, cezasızlık zırhıyla korunan belediye yetkililerine toplama yapmamaları halinde cezai sorumluluk getirileceğidir. Kanun teklifinin her maddesi; birlikte yaşama kültürünün, temel hakların, yasal kazanımların bir günde yıkılıp alaşağı edileceği büyük bir katliamın ayak sesleri, yüz yıllar sonra bile utançla anılacak karanlık bir döneme aralanan kapıdır."

"Faşizmin derinleştirilmesine alet edilmesine izin vermeyeceğiz"

Kanun teklifine karşı mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizen Kuruş, şunları söyledi:

"Adına 'uyutma' diyerek yapılacak katliama meşruluk kazandırmaya çalışılmasına,  saldırgan ve kuduz tehlikesi gibi kavramları kalkan yaparak hak mücadelemizi engelleme niyetinize,  'halk sağlığını' bahane ederek köpekleri yaşam alanlarından ve hayatlarından koparmanıza, 2012 yılından beri yok etmeyi denediğiniz hayvanları karanlığa teslim etmenize, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. Maddesi'nin değişmesine, algı operasyonları ile sokakta yaşayan hayvanların tehdit olarak gösterilerek yoksulluğun, ekonomik krizin gizlenmesine,  mahkeme salonlarında deşifre ettiğimiz şiddetin, nefretin sokaklara dolup taşmasına, 'doğal yaşam alanı', 'Avrupa modeli', 'medeniyet', 'uyutma' gibi sevimli ifadeler ile sokakta yaşayan hayvanları tecride ve ölüme götürecek bir yaklaşımın topluma kabul ettirilmesine, yeni yasa üzerinden savunmasız hayvanların siyasi hesaplaşmalara, toplumsal kutuplaşmanın ve faşizmin derinleştirilmesine alet edilmesine izin vermeyeceğiz.

"Toplumsal belleğimizde yeni bir yaranın açılmasına izin vermeyeceğiz"

Adında hak geçen hiçbir yasanın öldürmekten taraf olamayacağını, önümüzdeki günlerde meclisten geçmesi planlanan yeni yasanın altında imzası bulunan tüm sorumluların tarih boyunca halklar tarafından utançla anılacağını hatırlatır toplumsal belleğimizde yeni bir yaranın açılmasına izin vermeyeceğiz.  İzmir Barosu olarak tüm meslektaşlarımızı mahalle sakinlerimizle dayanışmaya ve hak mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Barosu, Hayvanları Koruma Kanunu'na tepki gösterdi - Son Dakika

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