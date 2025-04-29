İzmir Barosu'ndan Cezaevi Açlık Grevi Uyarısı - Son Dakika
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İzmir Barosu'ndan Cezaevi Açlık Grevi Uyarısı

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İzmir Barosu, Kırıklar Cezaevi'ndeki açlık grevinde kritik aşamaya gelen mahpusların durumunu gündeme getirdi.

29.04.2025 14:23
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(İZMİR) – İzmir Barosu, Kırıklar Cezaevi'nde süresiz açlık grevinde kritik aşamaya gelen iki mahpusun durumuna dikkat çekerek, "Cezaevinde insanlar ölmek üzeredir. Bu ölümleri durdurun" çağrısında bulundu.

İzmir Barosu üyesi avukatlar, Kırıklar Cezaevi'ndeki süresiz açlık grevlerine ilişkin olarak İzmir Adliyesi önünde açıklama yaptı. "Cezaevlerindeki ölümleri durdurun" başlıklı açıklamayı Baro Yönetim Kurulu Üyesi Ceren Şen Tosun okudu.

İzmir Barosu Cezaevi Komisyonu'nun hak ihlallerine ilişkin tespitlerine ve cezaevi koşullarına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İzmir Barosu Cezaevi Komisyonu tarafından Hak İhlalleri Raporu çalışması amacıyla Kırıklar Cezaevi içerisinde bulunan ceza infaz kurumlarına gerçekleştirilen ziyaretler neticesinde, tespit ettiğimiz hak ihlallerini geçtiğimiz haftalarda basın ve kamuoyu ile paylaşmıştık. Yüksek güvenlikli cezaevlerinde, hiçbir hücrede havalandırma kapısı yoktur, sadece pencere bulunmakta ve pencerelerde de fens telleri bulunmaktadır. Birden fazla katlı olan bu cezaevlerinde en alt katta gökyüzü dahi görünmemekte ve mahpuslar hiç güneş almamaktadır."

Açıklamada, "Buca Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne yalnızca şartları sağladığı ileri sürülen ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerin değil; süreli hapis cezası almış olanların, tutuklu olarak yargılaması devam edenlerin, hasta mahpusların ve adeta sürgün olarak nitelendirebileceğimiz sevklerin yapıldığını görüyoruz denildi.

Mahpusların havalandırma hakkının oldukça sınırlı koşullarda sağlandığı ifade edilen açıklamada, cezaevi koşullarının fiziksel ve psikolojik tahribata yol açtığı belirtilerek "Günde bir/bir buçuk saatliğine hücresinden çıkartılan tutuklu/hükümlüler ayrı bir bölümde olan havalandırmaya götürülmekte ve orada tutulmaktadır. Havalandırmaya çıktıktan sonra lavabo veya çeşitli ihtiyaçları için hücreye gitmesi gerektiğinde tekrar havalandırılmaya çıkartılmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Cezaevinde insanlar ölmek üzere"

Kırıklar Cezaevi'nde süresiz açlık grevinde olan mahpusların durumuyla ilgili rapordu şu ifadelere yer verildi:

"Kırıklar Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde iki mahpus, süresiz açlık grevinde kritik bir aşamaya geçmiş bulunmaktadırlar. Daha önce kalmakta oldukları F tipi ceza infaz kurumundan kendi istekleri dışında Buca Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Mulla Zincir 169, Sercan Ahmet Arslan ise 202 gündür sevk talebiyle süresiz açlık grevindedir. Sercan Ahmet Aslan 56 kiloya düşmüş, ağız içi ve vücut yaraları oluşmuşken, Mulla Zincir de oldukça fazla kilo vermiş, denge sorunları ve unutkanlık yaşamaya başlamıştır. Açlık grevinde geçen sürenin bir hayli ilerlemiş oluşu, her geçen gün mahpusların vücutlarında oluşan tahribatı arttırmaktadır. İzmir Barosu olarak cezaevlerinde herhangi bir ölüm yaşanmaması, infaz şartlarının usul ve yasaya uygun yürütülmesi ve tespit ettiğimiz sorunların düzeltilmesi için gerekli kurum ve kuruluşlara başvuruları yapmış bulunuyoruz. Konuyla ilgili tüm kesimlere, tüm görevli ve yetkililere, tüm kamuoyuna çağrımızdır: Cezaevinde insanlar ölmek üzeredir. Bu ölümleri durdurun."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Cezaevi, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Barosu'ndan Cezaevi Açlık Grevi Uyarısı - Son Dakika

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