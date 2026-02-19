İzmir Barosu'ndan Savcıya Tepki - Son Dakika
İzmir Barosu'ndan Savcıya Tepki

19.02.2026 12:00
İzmir Barosu, bir avukatın işkence iddiasını tutanağa geçirmek istemesi sonrası gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

(İZMİR) - İzmir Barosu,  bir meslektaşlarının ifade için gittiği bir karakolda "müvekkilinin işkence gördüğüne" ilişkin beyanlarını tutanağa geçirmek istemesi üzerine "polise iftira" iddiasıyla nöbetçi savcı tarafından hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Meslektaşlarının mevcutlu şekilde adliyeye sevk edilmesinin hukuka aykırı olduğunu vurgulayan İzmir Barosu,  savcı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) gereğini yapması çağrısında bulundu.

İzmir Barosu Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya şu bilgilere yer verildi:

"Bu gece bir meslektaşımız, ifade için gittiği karakolda, ifade öncesi işkence gördüğünü beyan eden müvekkilinin beyanlarını ve durumunu tutanağa geçirmek istediği için 'polise iftira' iddiasıyla nöbetçi savcı tarafından hakkında gözaltı kararı verilmiş, mevcutlu şekilde adliyeye sevk edilmesi talimatlandırılmıştır."

Daha birkaç gün önce Adalet Bakanı tarafından avukatların kişisel telefon numaralarına 'aileyiz' temalı SMS'ler gönderilirken; aynı bakanlık teşkilatında görev yapan nöbetçi savcı, bir avukatın 'iftira' suçlamasıyla mevcutlu sevk edilmesi hakkında görüşmek isteyen ve görevi meslektaşlarının haklarını savunmak olan baro yönetim kurulu üyeleriyle dahi telefon görüşmesi yapmamıştır.

İşkenceyi önlemeye, işkence iddiasını tutanağa geçirmeye çalışan bir avukatı gözaltına aldırma ve mevcutlu şekilde adliyeye sevk etme cüretini gösteren savcının asıl görevi, kendisine bildirilen işkence suçunu araştırmak, önlemek ve bu suça karışanlar hakkında işlem yapmaktır.

Sırf bu iddiayı tutanağa yansıttığı için kanuna, usule, hukuka aykırı şekilde bir avukatı mevcutlu olarak ifadeye çağıran savcı hakkında HSK gereğini yapmalı, meslektaşımız ise derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA

