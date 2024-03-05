İzmir Bayraklı'da Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulu tamamlanmak üzere

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İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Yamanlar Mahallesi'nde yapımı son aşamasına gelen Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulu'nda incelemelerde bulundu. Sandal, merkezin kısa sürede açılışa hazır hale getirileceğini belirterek, "Söz verdik, tutuyoruz. Yamanlar'ı modern ve donanımlı bir kültür merkezi ile buluşturuyoruz. Bayraklı'mıza hayırlı olsun" dedi.

İzmir Bayraklı Belediyesi Yamanlar Mahallesi'nde eylül ayında temeli atılan Yunus Emre Kültür Merkezi ve Ana Okulu'nun inşasında sona gelindi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, beraberinde Yamanlar Mahallesi Muhtarı Kemal Aydın ve İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt ile çalışmaları yerinde inceledi ve bilgi aldı.

"KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

Serdar Sandal yaptığı açıklamada, "Yamanlar'da çok önemli bir eksiği gideren ancak yıllar önce yıkılan Yamanlar Düğün Salonu'nu yeniden projelendirdik ve eylül ayında çalışmalarına başladığımız yeni merkezimizi tamamlama aşamasına geldik. Kısa sürede hizmete açılacak. Söz verdik, tüm zorluklara rağmen bu sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni kültür merkezi, düğün salonu ve anaokulumuz Bayraklı'mıza hayırlı olsun" dedi.

3 KATLI YENİ MERKEZ

Bayraklı Belediyesi tarafından Yamanlar Mahallesi Pazar Yeri'nin yanında inşa edilen Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulu, bölgenin önemli ihtiyacını karşılayacak. Toplam 947 metrekare alanda yapılan 3 katlı kültür merkezinin içinde düğün salonu ve 4 derslikten oluşan anaokulu yer alacak. Bodrum katında ise otopark bulunacak.