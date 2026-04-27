İzmir belediyelerinde maaş krizi: 3 ilçede memurlar iş bırakma eyleminde

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 13:02  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de ilçe belediyelerinde patlak veren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) krizleri giderek büyüyor. Karşıyaka, Bayraklı ve Buca belediyelerinde görev yapan memurlar, kazanılmış haklarının mevcut rakamların altına çekilmek istenmesine karşı iş bırakma eylemleri gerçekleştiriyor.

Özellikle Bayraklı Belediyesinde 2 haftadır devam eden krizde, memurların tepkisi çığ gibi büyürken, Karşıyaka ve Buca belediyelerindeki emekçiler de seslerini yükseltmek için eylem sürecine dahil oldu.

Teklif yarı yarıya düşürüldü, memurlar eylem yaptı

Bayraklı Belediyesinde, belediye yönetimi ile Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube arasında yürütülen TİS görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması krizi derinleştirdi. Memurların mevcut 24 bin 465 TL olan TİS haklarının, belediye yönetimi tarafından sunulan yeni teklifle 13 bin 328 TL'ye düşürülmek istenmesi ipleri kopardı. 2 haftadır iş bırakma eylemi yapan memurlar, bugün de belediye binası önünde bir araya gelerek sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirdi.

"Kazanılmış haklar pazarlık konusu yapılamaz"

Belediye binası önünde memurlar adına açıklamalarda bulunan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Filiz, Bayraklı Belediyesinde yürütülen sürecin çözüm üreten bir müzakere zemini olmaktan çıkarıldığını savundu. Filiz, "Bugün burada, yaşanan hak gasplarına ve dayatmalara karşı sesimizi yükseltmek için bir aradayız. Emekçilerin kazanılmış haklarının tartışmaya açıldığı bir dayatma sürecine dönüştürülmüştür. Gelinen noktada belediye yönetimi tarafından sunulan teklif, mevcut toplu sözleşmenin dahi gerisine düşmüştür. Bu teklif, emeği yok sayan, kazanılmış hakları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir anlayışın ürünüdür. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Kazanılmış haklar pazarlık konusu yapılamaz. Mevcut sözleşmenin altına düşen hiçbir teklifi kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"Haklarımız hedef alınıyor"

"Toplu sözleşme bir lütuf değildir" diyerek eylemlerin sadece Bayraklı ile sınırlı kalmadığını ve İzmir'in diğer metropol ilçelerine sıçradığını vurgulayan Filiz, şu ifadelere yer verdi:

"Toplu sözleşme anayasal ve demokratik bir haktır. Bu hak, keyfi yorumlarla daraltılamaz, idari tasarruflarla ortadan kaldırılamaz. Buradan Belediye Başkanı İrfan Önal'a da sesleniyoruz: Masaya, mevcut sözleşmenin üzerinde, emekçiyi koruyan, İzmir'in gerçek yaşam şartlarını gözeten, adil ve gerçekçi bir teklif ile gelin. Aksi halde bilinmelidir ki, bizler yasal, demokratik ve meşru tüm haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağız. Bu bir tehdit değil, demokratik hukuk düzeninin bize tanıdığı hakkın açık bir ifadesidir. Sadece burada değil, Bayraklı'da, Karşıyaka'da, Buca'da ve Narlıdere'de TİS haklarımız hedef alınmaktadır. Bunu asla kabul etmiyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çılgın düello İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum
Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı

13:14
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:42
Mansur Yavaş cephesinden “Her koşulda adayım“ iddiasına yanıt
Mansur Yavaş cephesinden "Her koşulda adayım" iddiasına yanıt
11:29
Hakim çifti yıkan olay 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 13:30:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.