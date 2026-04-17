Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Mavişehir'deki Satışa İtiraz

17.04.2026 10:54  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, TOKİ tarafından satışa çıkarılan Mavişehir'deki 5894 metrekarelik arazi için itirazda bulundu. İtirazda, satışın 'Belediye Hizmet Alanı' olarak belirlenen arazinin kamu yararına aykırı olduğu vurgulandı ve iptal talep edildi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa çıkarılan Mavişehir'deki taşınmaz için harekete geçti. TOKİ'ye gönderilen resmi yazıda "belediye hizmet alanı" olarak planlanan arazinin satışına itiraz edilerek işlemin iptal edilmesi istendi.

Karşıyaka ilçesi Şemikler (Mavişehir) Mahallesi'nde yer alan 26022 ada 1 parsel numaralı, toplam 5 bin 894 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın 4 bin 106 metrekarelik hissesinin TOKİ tarafından ihaleyle satışa çıkarılması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, satışın kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu.

Belediyenin itirazında, söz konusu taşınmazın yürürlükteki imar planlarında açıkça "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlendiği vurgulandı. Bu alanların doğrudan kamu hizmeti için ayrıldığına işaret edilerek, satış işleminin hukuki dayanağının bulunmadığı ifade edildi.

İtiraz metninde şunlar kaydedildi:

"Başkanlığınız tarafından İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Şemikler (Mavişehir) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve imar planlarında 'Belediye Hizmet Alanı' olarak belirlenmiş bulunan 26022 ada 1 parsel numaralı, 5894 m² yüzölçümlü taşınmazın 4106 m²'lik hissesinin satışına yönelik ihale gerçekleştirildiği ve söz konusu hissenin satışının tamamlandığı Belediyemizce tespit edilmiştir."

"Kamusal bütünlük korunmalı"

Alanın yalnızca plan kararları açısından değil, mevcut mülkiyet yapısı nedeniyle de kamu bütünlüğü taşıdığına dikkati çekilen itiraz metninde parsel üzerinde Karşıyaka Belediyesi'ne ait 1694 metrekarelik hisse bulunduğu belirtilerek, alanın parçalanmasının kamu hizmetlerini olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Metinde, "Adı geçen taşınmaz, yürürlükteki imar planlarında doğrudan kamu kullanımına ayrılmış 'Belediye Hizmet Alanı'nda kalmakta olup, yerel yönetimlere yüklenen görev ve sorumlulukların gereği gibi yerine getirilebilmesi açısından bu alanların kamusal niteliğinin korunması zorunludur" denildi.

"Yapı kayıt belgeleri tartışmalı"

İtiraz metninde ayrıca, taşınmaz üzerindeki yapılara ilişkin 2018 yılında düzenlenen yapı kayıt belgelerine de işaret edildi. Belediyenin bu belgelerin usule uygun olmadığı yönünde bakanlık nezdinde girişim başlattığı aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Tapu kaydının beyanlar hanesinde yer alan bilgiler incelendiğinde, parsel üzerindeki yapılara ilişkin 2018 yılında düzenlenen yapı kayıt belgelerine dayanılarak işlem tesis edildiği; ihaleyi alan firmanın da bu belgelere ve 'İmar Barışı' sürecine güvenerek imar planında kamu hizmetine ayrılmış söz konusu taşınmazın ihale sürecine dahil olduğu anlaşılmaktadır. Belediyemizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde söz konusu yapı kayıt belgesinin usule uygun olmadığı yönündeki gerekli işlemler sürdürülmektedir."

Yasal süreç uyarısı

Yazıda sunulan gerekçeler doğrultusunda kamu yararının korunması ve yasal mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla söz konusu satış işleminin ivedilikle iptal edilmesi istenerek, aksi hallerde gerekli yasal sürecin başlatılacağı da vurgulandı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Mavişehir, Yerel, Kamu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:52:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.