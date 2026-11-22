İzmir'in Bergama ilçesinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Tahsin Tuna, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar gazetecilik mesleğine emek veren ve kaleme aldığı köşe yazılarıyla tanınan 67 yaşındaki gazeteci Tahsin Tuna, 17 Kasım'da İzmir'in Bergama ilçesinde kalp krizi geçirdi. Rahatsızlanmasının ardından Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuna, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak Tuna, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Tuna için Bergama Maltepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuna'nın cenazesi, Bergama Mezarlığı'nda toprağa verildi.