İzmir'in Buca ilçesine bağlı Belenbaşı köyünde zeytin hasadı devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde zeytinliklerin yolunu tutan köylüler, engebeli arazilerde gün boyu çalışarak hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de imece geleneğini sürdürüyor.

Ege Bölgesi'nin önemli tarım ürünlerinden biri olan zeytinde hasat sezonunun yoğun günleri yaşanıyor. Belenbaşı Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde ev işlerini tamamlayan kadınlar, eşleri ile birlikte sepetlerini ve sergilerini alarak zeytinliklere gidiyor. Engebeli arazilerde çalışan kadınlardan bazıları sırıklarla ağaçlardaki zeytinleri düşürürken, bazıları da makineler yardımıyla toplanan zeytinleri yapraklarından ayırarak kasa ve çuvallara dolduruyor. Akşam saatlerine kadar süren hasatta köylüler, birbirlerine yardımcı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

"Zor ama ekmeğimizin peşindeyiz"

Zeytin hasadının sabır ve fiziksel güç gerektirdiğini belirten kadın üreticiler, "Sabahın köründe kalkıp işlerimizi bitiriyor, ardından zeytinliğe koşturuyoruz. Hava soğuk, işimiz yorucu ama bu ağaçlar bizim geçim kaynağımız. Kadınlar olarak omuz omuza verip bu bereketi topluyoruz" dedi.

Hasatta çalışan diğer kadınlar ise emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gözümüz gibi baktığımız ağaçların meyvesini toplamak zahmetli ama sofraya gelen o zeytinyağının lezzetini görünce bütün yorgunluğumuz unutuluyor" diye konuştu.

Öte yandan, Belenbaşı Mahallesi'nde hasat edilen zeytinlerin bir kısmı evlerde tüketilmek ve sofralık zeytin olarak hazırlanmak üzere ayrılırken, büyük bölümü ise zeytinyağı üretimi için bölgedeki fabrikalara gönderiliyor.