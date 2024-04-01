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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
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Yerel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Huzurevi Ziyareti

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçimden sonra huzurevi ziyareti gerçekleştirdi. Huzurevi sakinleri tarafından sevgiyle karşılanan Tugay, onların ellerini öperek sohbet etti.

01.04.2024 17:06  Güncelleme: 17:25
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Resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü'nü ziyaret ederek, burada kalanların ellerini öptü. Huzurevi sakinleri Tugay'ı "İlk kez bir Başkanın seçimden sonra hemen huzurevine geldiğini görüyoruz. Bu yorgunlukla buraya gelerek bizi çok mutlu ettiniz." diyerek karşıladı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cemil Tugay, seçim çalışmaları sırasında verdiği sözü tutarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü'nü ziyaret etti. Huzurevi sakinleri tarafından, ""Her yeri İzmir yaptık, kazandık Başkanım kazandık. Başkan dediğin böyle olur. İlk kez bir başkanın seçimden sonra hemen huzurevine geldiğini görüyoruz. Bu yorgunlukla buraya gelerek bizi çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun, biz göremeyiz ama 4-5 dönem Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Başka parti yok, Atatürk'ün partisi benim partim." sözleriyle karşılanan Tugay, onların elerini öperek sohbet etti.

"MERKEZLERİMİZİN SAYI VE KAPASİTELERİNİ ARTIRACAĞIZ"

Tugay, "Göreve gelir gelmez başımızın tacı büyüklerimize yönelik ileri yaş hizmetlerini gerçekleştireceğiz. Asırlık çınarlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve sosyal alanlarda huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekleri merkezlerimizin sayı ve kapasitelerini artıracağız." dedi.

Cemil Tugay, bayramda tekrar geleceğini belirterek huzurevinden ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Huzurevi Ziyareti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Huzurevi Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
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