İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ulaşım master planı için çalışmalara başladıklarını açıkladı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü desteği ile düzenlenen "Kapsayıcı ve Erişilebilir Kentsel Mobilite" konulu #CONNECT4MOBILITY 2024 etkinliğine katıldı. Tugay, İzmir'de günün ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir ulaşım master planını katılımcı bir anlayışla yapmak istediklerini söyledi.

Tugay, İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğin açılışında konuştu. Cemil Tugay, şunları söyledi:

"Yaşadığımız kentlerde bir yerden bir yere gitme konusunda bizleri sıkıntıya sokan, bazı problemler yaşadığımız, istediğimiz konforda, özgürlükte, zaman verimliliğinde ulaşım seçeneklerine sahip olmadığımız aynı zamanda zaten içinde yaşadığımız dönemin en önemli sorunu olan iklim krizine sebep olan bir karbon emisyonu problemini de ulaşım en fazla alanında yaşadığımız hepimizin bildiği bir gerçek. Bunlarla mücadele etmek görünüşte ilk önce şehrin ulaşımını planlayan, ulaşım seçeneklerini yöneten belediyelere; bizim ülkemizdeki sistemde büyükşehir belediyesine ait bir sorumluluk. Bu alanla ilgili en fazla çalışması gereken kurum. Bu konu dünyada en fazla şu anda konuşulan, en fazla üzerine kafa yorulan konulardan birisi."

İzmir için yeni bir ulaşım master planı yapmak istediklerini ifade eden Tugay, şunları kaydetti:

"Görevi aldıktan sonra arkadaşlarla detaylı bir analiz, sorunları tespit ve master plan çerçevesinde de çözümler üretme çabası içerisindeyiz. 2017 yılında yapılmış olan bir ulaşım master planı var ancak planı yapan kişilerle de konuştuğumuzda onların da aslında bugünün gereklerini karşılamaktan uzak gördüklerini bu planı öğrendiğimiz için yeni bir ulaşım master planı yapmayı kesinlikle istiyoruz. Bununla ilgili şu anda hazırlıkları başladı. Yakında bir ihaleyle bu süreç başlatılacak. Ancak bunu bir firmaya bir master plan çalışması yaptırma şeklinde yaptırmayı düşünmüyoruz. Bu süreci katılımcı bir anlayışla, kentin bu konuda söyleyecek sözü olan, birikimi olan herkesi bu sürece dahil ederek bir ulaşım master planı yapmayı düşünüyoruz. Bir de İzmir'de sürdürülebilir ulaşım master plan meselesi var. Ancak İzmir'de istenilen seviyede ve hızda gitmiyor bu çalışma. Bisikletçi arkadaşlarımızın onu takip ettiğini biliyorum. Bira sıkıntılı ve sorunlu bir süreç. O yüzden yaya, bisiklet, mikro mobilite çözümlerini de kapsayan bir master plan çalışmasına bilinçli olarak 40-50 yılı kapsayan bir plan şeklinde çalışacağız. Bu konuda çok istekli ve kararlı olduğumuzu her türlü katılıma açık olduğumuzu aklınızda tutun. Biraz kent yaşamına bakışla ilgili radikal değişikleri kabul etmemiz gerektiğini, bunları hayata geçirirken, yaşayacağımız zorluklar konusunda da biraz dirençli olmamız gerektiğini düşünüyorum.

"40-50 seneyi kapsayan çalışmalar yapacağız"

Bu master plan çalışmasında araç trafiğini elbette rahatlatmak için önlemler alacağız. Ama bu sadece araç odaklı olmayacak. Aynı zamanda özellikle raylı sistem ve toplu taşıma üzerine de 40-50 seneyi kapsayan çalışmalar yapacağız. Deniz ulaşımı için aynı planlamayı yapacağız. Ama çok önem verdiğimiz bir bölümü de olacak bu master planın. Yaya ve bisiklet dahil her türlü mobilite ulaşım araçlarının kent içerisinde özellikle ihtiyaç duyulan belli noktalara ulaşım için birbirini takip eden, tamamlayan şekilde planlamasını da yapacağız."

Cemil Tugay, İzmir'de hayata geçirilmesi planlanan deniz taksi uygulaması için de çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.