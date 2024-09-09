İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Efe-Zeybek Buluşması\'na Katıldı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 9 Eylül kutlamaları kapsamında Kemeraltı İkinci Beyler Sokağı'nda 74 yıldır düzenlenen Efe-Zeybek Buluşması'na katıldı. Zeybek gösterisini büyük bir ilgiyle izleyen Başkan Tugay, "Hep birlikte, bu güzel bayramı kutlayalım. Size baktıkça manevi olarak güç alıyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, her yıl 9 Eylül'de düzenlenen ve bu yıl 74'üncüsü yapılan Efe-Zeybek Buluşması'na katıldı. Kemeraltı İkinci Beyler Sokağı'nda, efelerin karşıladığı Başkan Dr. Cemil Tugay, "Hep birlikte, bu güzel bayramı kutlayalım. Size baktıkça manevi olarak güç alıyorum" dedi. Tarihi çarşıda efe-zeybek kültürünün merkezi haline gelen Hür Efe antika mağazasının önünde yapılan töreni ilgiyle izleyen Tugay, herkese teşekkür etti. 9 Eylül coşkusuna efelerin zeybek gösterileri renk kattı.

"Bizim için tarihi önemi yüksek"

Ev sahibi Cem Üsküp de babası merhum Şeref Üsküp'ün başlattığı bu etkinliğin, uzun yıllar devam etmesini dileyerek, "Yıllar önce Milli Mücadeleye katılmış efe ve gaziler, gelip bu sokağı şereflendiriyor. Bu etkinliğin bizim için tarihi önemi yüksek. Biz İzmir'deki tek sivil kutlamayız. Hiçbir siyasi anlayışı olmayan, kalplerinde Mustafa Kemal Atatürk sevgisi, İzmirlilik ruhunu taşıyan ve yüreklerinde efe coşkusu, efe yüreği taşıyan tüm dostlar toplanıyoruz. Sevdiklerimiz, baba dostlarımız, kıymetli İzmirliler bizleri yalnız bırakmıyor ve bir araya gelip coşkuyla bayramımızı kutluyoruz. Bundan sonra da biz Üsküp ailesi olarak bu ev sahipliğine devam edeceğiz" dedi.

Tugay esnafla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, programın ardından bir süre Kemeraltı sokaklarında dolaştı. Esnafın ve yurttaşların taleplerini dinleyen Başkan Tugay, İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ile Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım'ı da ziyaret etti. - İZMİR