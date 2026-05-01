İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Bu Düzenin Değişmesi İçin Mücadele Etmek Lazım"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında katıldığı kortej yürüyüşünün ardından yaptığı açıklamada, emekçilerin geçim sıkıntısına dikkati çekerek, "Bugün içinde yaşadığımız şartlarda insanlar sabit aile gelirleriyle ne yazık ki yeterince geçinemiyorlar. O yüzden bu düzenin değişmesi için mücadele etmek lazım. Bunun da mücadelesinin yolu siyasidir. Siyaset yoluyla yanlış şeyler değiştirilebilir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Kültürpark Lozan Kapısı'ndan başlayıp Gündoğdu Meydanı'na sona eren yürüşün ardından Tugay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne dair değerlendirmelerde bulunan Tugay, "İşçinin, emeğin, emekçinin hakkının, hukukunun kutsandığı bir gün, değerinin hatırlanması gereken bir gün. Emekçi olan herkesin bayramını yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Türkiye'de ve dünyada pek çok farklı alanda, pek çok farklı emekçi bulunduğunu belirten Tugay, şunları kaydetti:

"Bugün okullarda öğretmenlik yapan, çocukları yetiştirmeye çalışan, zor şartlarda çalışan eğitimciler, hastanelerde, acil servislerde, ameliyathanelerde, yoğun bakımlarda çalışan sağlık personeli, gece gündüz sahada emek veren herkes, polisler de buna dahildir, zabıta da buna dahildir, itfaiyeci de buna dahildir, kamu dışında, özel sektörlerde çalışan pek çok insan da emeğiyle bugün bir değer yaratıyor ve ülkemizi aslında değerli kılıyor, değerli yapıyor."

Bugün içinde yaşadığımız şartlarda insanlar, sabit aile gelirleriyle ne yazık ki yeterince geçinemiyorlar. O yüzden bu düzenin değişmesi için mücadele etmek lazım. Bunun da mücadelesinin yolu siyasidir. Siyaset yoluyla yanlış şeyler değiştirilebilir. Ben siyaset yoluyla mücadele eden insanlardan birisi olarak neyi hedeflediğimizi hiçbir zaman unutmadan çalışmaya devam ediyorum ve devam edeceğim. Köylüsünden esnafına, kamu emekçisinden özel sektör çalışanına kadar tüm çalışanların 1 Mayıs Bayramı'nı kutluyorum."

"Yanlış insanları hedef alıyorlar"

Basın mensuplarının, Türkiye Komünist Partisi İzmir İl örgütünün, başka bir yerde 1 Mayıs kutlama kararı almasının sorması üzerine ise Tugay, şunları söyledi:

"Bu alanı, bu sahneyi Büyükşehir Belediyesi olarak biz kurduk. Bugün burada konser verecek sanatçının gelmesine bizim katkımız var. Pek çok emekçinin bugün burada toplanmasına bizim katkımız var. Böyle ucuz kahramanlıklara değil, gerçekten yürek yüreğe mücadele eden insanlara ihtiyacımız var. Yanlış insanları hedef alıyorlar. Bu şekilde olmaz. Ülkeyi bu duruma getiren biz değiliz. Bizim gibi insanlar değil. Kendini siyasi olarak var etmek için böyle yapay gündemler, yapay kahramanlıklar peşinde koşmalarına gerek yok. Onları da gerçekten doğru cepheye karşı mücadele etmeye davet ediyorum. Burası İzmir. İzmir her zaman laikliğin, demokrasinin, Cumhuriyet'in tarafında olmuştur. Her zaman hak ve hukukun yanında olmuştur. Ben de bulunduğum görev gereği sadece yapmam gerekenleri yapıyorum. Benim gibi düşünen herkesin aynı zamanda hakkını temsil ediyorum burada."