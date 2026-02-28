Şehit Pilot Bolat'a Taziye Ziyareti

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Tugay, Bolat'ın adının şehirde yaşatılacağını ve ailesinin yanında olduklarını söyledi.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan havalanan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, gözyaşları içinde İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Şehit İbrahim Bolat'ın önce annesi Şehriban Bolat ve babası Yusuf Bolat'a, ardından eşi Ayşe Nilay Bolat ve kızı Nil Bolat'a taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Tugay'a, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Divan Katibi Mustafa Vatansever, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Kazım Kaya ve bürokratlar eşlik etti.

"Kentte adını yaşatalım"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, şehidin anne ve babasını ziyaretinde, "İnsan bazen diyecek bir şey bulamıyor, gerçekten çok üzüldük. Allah rahmet eylesin size de sabır diliyorum. Yapabileceğim bir şey olursa, ne ihtiyacınız olursa bana söyleyin" dedi. Başkan Tugay, Bolat'ın anısının kentte yaşatılacağını belirterek, "Biz düşünelim, siz de isteyin, isteğinizi söyleyin, adını kentte yaşatalım. Bizim şehit aileleri ile ilgili birimimiz de var. Onlar da sizin yanınızda" ifadelerini kullandı.

Tugay, daha sonra Şehit İbrahim Bolat'ın eşi Ayşe Nilay Bolat'a taziye ziyareti gerçekleştirdi. Ayşe Nilay Bolat, ziyarette eşinin çok iyi bir pilot olduğunu ve yaşanan kazaya inanamadıklarını söyledi. Başkan Tugay da üzüntüsünü dile getirerek, kendisinin de çocukken pilot olmak istediğini anlattı. Tugay, "Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bugün de öyle, yarın da öyle. Adını da yaşatalım, böyle bir görevimiz var" diye konuştu.