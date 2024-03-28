İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Down Sendromlu Genç Dilan\'ın Doğum Gününü Kutladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli'de yaşayan down sendromlu genç Dilan Özer'e doğum günü sürprizi yaptı. Genç kızın doğum günü kutlamasına katılan Başkan Soyer'in jesti 19 yaşına giren Dilan'ı sevindirdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli'de yaşamını sürdüren down sendromlu Dilan Özer'e sürpriz yaparak doğum günü kutlamasına katıldı. Dilan Özer'in evinin önünde yapılan kutlamada Başkan Soyer'e Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız da eşlik etti. Başkan Soyer'i karşısında görünce mutlu anlar yaşayan Dilan pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde heyecanla üfledi. Dilan'ın ailesi ve yakınları da bu güzel tablo karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Dilan'ın doğum gününü kutlayan Başkan Soyer, "İnşallah her zaman böyle güler yüzle huzurla bir arada olun. Uzun ömürler diliyorum. Nice mutlu yıllara" dedi.
"BİZ HEP ARKANIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Dilan Özer'in babası Hasan Ali Özer ise Başkan Soyer'e teşekkür ederek, "Sizin o merhametiniz var ya bizi o kadar mutlu ediyor ki. İyi ki varsınız başkanım. Biz hep arkanızda olmaya devam edeceğiz " dedi.
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