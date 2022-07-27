Mardinli Çocuklar Başkan Soyer'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Mardinli Çocuklar Başkan Soyer'i Ziyaret Etti

27.07.2022 23:29
Mardinli Çocuklar Başkan Soyer'i Ziyaret Etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer farklı kentleri ve kültürleri tanımak için İzmir’e gelen Mardinli çocukları ağırladı. Çocukların ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Soyer çocuklara hayallerini gerçekleştirmek için çabalamaları ve hayatı iyileştirmek için siyaset yapmaları tavsiyesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer farklı kentleri ve kültürleri tanımak için İzmir'e gelen Mardinli çocukları ağırladı. Çocukların ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Soyer çocuklara hayallerini gerçekleştirmek için çabalamaları ve hayatı iyileştirmek için siyaset yapmaları tavsiyesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin yaz okullarında eğitim gören 40 çocuğu ağırladı. Yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocukların ziyaretine Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Proje Koordinatörü Şehmus Ak ile CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç eşlik etti. Başkan Soyer, ziyarette çocuklarla sohbet ederek onların sorularını yanıtladı. Bir çocuğun "Başkan olmadan önceki hayaliniz neydi?" sorusuna Soyer, "Benim tek hayalim başkan olmaktı" yanıtını verdi. "Başkan olmak nasıl bir duygu" sorusuna da "Harika bir duygu, ben çok severek yapıyorum. Çünkü yaptığınız iş bir şehri değiştirme ve insanların yüzünü güldürme imkanı veriyor. Siz de okuyun, çalışın. ve hayallerini gerçekleştirmek için çabalayın" dedi.

SOYER'DEN ÇOCUKLARA "SİYASET YAPIN" TAVSİYESİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Siyaset yapmamızı önerir misiniz" diye soran bir çocuğa ise şu yanıtı verdi:

"Siyasetçi olmalısınız, çok isterim çünkü siyaset hayatı iyileştirme sanatı demek. Hayatı güzelleştirme sanatı demek. Eğer siz siyaset yapmazsanız, başkaları o boşluğu dolduruyor. O nedenle sizlerin siyaset yapması çok önemli. Ayrıca el ele olduğunuz zaman gücünüz çok büyüyor. El ele olmaktan asla vazgeçmeyin."

"TÜRKİYE İZMİR GİBİ OLSUN"

Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da bir başka çocuğun "Bizim bölgemizde savaş var, terör var. İzmir çok güzel. Bizim bölgemiz ne zaman burası gibi olacak" sorusunu yanıtlayarak, "Biz de onun için çabalıyoruz. Biz de bütün Türkiye İzmir gibi olsun istiyoruz. Herkes özgür, eşit, adil yaşasın istiyoruz. Çocuklar mutlu olsun istiyoruz. Onun için de siyaset yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ DENİZE GİRDİLER

Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Proje Koordinatörü Şehmus Ak da "Çok güzel tarihi ve turistik yerleri gezdik. Bu çocuklar şimdiye kadar hiç denize girmemişti. Onları denizle buluşturduk. Unutulmaz anlar yaşadılar" diye konuştu. Çocuklar, Başkan Soyer ile Kılıç'a teşekkür ederek çiçek verdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mardinli Çocuklar Başkan Soyer'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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