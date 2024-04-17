İzmir Büyükşehir Belediyesi, 121 ve 508 numaralı ESHOT hatlarını yeniden hizmete açıyor

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, seçimden önce yurttaşlardan gelen yoğun talep üzerine 121 ve 508 numaralı ESHOT hatlarını yeniden devreye alma sözünü tuttu. Mavişehir Aktarma Merkezi-Konak ve Menderes-Konak otobüs hatları, 18 Nisan Perşembe gününden itibaren hizmete açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, seçim vaatlerini yerine getirmeye devam ediyor. Halk Ekmek'te yapılan indirimin ardından; su fiyatlarında indirim, emekli ve anne dayanışma kartları, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının yeniden kurulması için harekete geçen Başkan Tugay, seçim sürecinde yurttaşlardan gelen yoğun talep üzerine 121 ve 508 numaralı ESHOT hatlarını da yeniden devreye aldırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunda onaylanan karar gereğince; Mavişehir Aktarma Merkezi-Konak (121) ve Menderes-Konak (508) otobüs hatları, 18 Nisan Perşembe gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Hatların sefer saat ve güzergah bilgileri, eshot.gov.tr internet adresinden ve ESHOT mobil uygulamalarından görülebilecek. - İZMİR