İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle üç günlük program hazırladı. "Kadının Adı Var! Sözü De!" sloganıyla 8-10 Mart günlerindeki etkinlikler dizisi 8 Mart'ta Kültürpark'ta Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı'yla başlayacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için üç günlük program planlandı. "Kadının Adı Var! Sözü De!" sloganıyla 8-10 Mart günlerindeki etkinlikler dizisi kapsamında, kadın emeğine ve üretimde kadınların rolüne dikkat çekilmesi hedefleniyor.
KADIN EMEĞİ PAZARINA DAVET VAR
8-9-10 Mart'ta Kültürpark, Lozan kapısı girişinde, Atlas Pavyonu yanı ve Kaskatlı Havuz arasında kurulacak Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı, bu yıl da çok renkli olacak. El emeği ürünler, takılar, giysiler, çantalar, organik gıdalar, kadınların kendi hazırladıkları yiyeceklerin bulunduğu yüzlerce stand İzmirliler ile buluşacak. 10.00-18.30 saatleri arasında açık olacak pazarda söyleşiler, tiyatro oyunları, çocuk oyun alanları ve çeşitli atölyeler yer alacak.
Üç gün boyunca 11.00-17.30 saatleri arasında Kültürpark'ta Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı'nın yakınındaki Ahşap Sahne'de ise sürekli gösteriler ve konserler olacak. DJ performansından Flamenko'ya, Roman müzik topluluklarından pop orkestrasına, tiyatrodan modern dans gösterilerine farklı etkinlikler gün boyunca izleyicileri bekliyor. Tüm gösteriler ücretsiz.
8 MART PROGRAMI YOĞUN
8 Mart Cuma karikatürist Aslı Alpar ile atölye çalışması saat 15.00'te pazar yeri yakınlarındaki çadır alanında olacak. Bu atölyede Aslı Alpar, kendi karikatür serüveni ve bir ifade biçimi olarak karikatürün önemi üzerine bir konuşma-söyleşi yapacak. Ardından katılımcıların çizimler yapacağı atölye başlayacak.
"Gençlikten Eşitliğe" adını taşıyan forum ise 12.30-14.30 saatleri arasında Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda düzenlenecek. Dünya Kadınlar Günü gençlik perspektifinden değerlendirileceği forum Genç İzmir, İzmir Gençlik Belediyesi, Gençlik Meclisi, Genç LGBTİ+ katılımıyla düzenleniyor. Cumhuriyetin 100. yılına özel anı amaçlı hazırlanmış "Kadın Nefestir! Hayat Verir!" projesinin ilk kez tanıtılacağı özel konser ise İzmir Sanat'ta saat 19.00'da başlayacak. 22 amatör ve yetenekli kadının katılımıyla yapılan, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Proje Koordinatörü ve Sanat Yönetmeni Ümit Bulut yönetiminde hazırlanan konser, ücretsiz olarak izleyiciye sunuluyor. Sun Tekstil firmasında 09.00-17.00 saatleri arasındaki etkinlikte ise firmada çalışan kadınlarla film gösterimi ve ardından söyleşi yapılacak.
MEDENİ YASA KONUŞULACAK
9 Mart Cumartesi günü ilk program ise saat 13.00'te İzmir Sanat'a "Medeni Yasa, Medeni Hayatın Anayasasıdır" paneli ile başlıyor. Akademisyen Itır Bağdadi'nin moderatör olduğu panelde Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, EŞİK Gönüllüsü, Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, akademisyen Aysun Gezen, Eşit Yaşam Derneği Başkanı Seniye Nazik Işık yer alıyor. Panelde ülkemizde kadınların hukuki açıdan en önemli güvencesi olan Medeni Yasa üzerine konuşulacak.
Saat 17.00'de İzmir Sanat'ta Suna filmi gösterilecek. Saat 19.00'da ise filmin yönetmeni Çiğdem Zengin ile söyleşi var. Fide Köksal'ın "İzmir'in Kadınları" konseri ise 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da ücretsiz olacak.
YARALARIM AŞKTANDIR
10 Mart Pazar günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kadın dostu kent vizyonuyla kurulan Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi bünyesinde yürütülen Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor projesi kapsamında bir sinema atölyesi de yapılacak. Anahtar Film Çekim Atölyesi saat 14.00'te pazar yeri yakınlarındaki çadır alanda başlayacak.
Saat 15.00'te İzmir Sanat'ta ise Nazan Kesal'ın oynadığı "Yaralarım Aşktandır" adlı tek kişilik tiyatro oyunu var. Gösterinin biletlerine kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabilir.
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