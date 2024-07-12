İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'nda Yeni Doğumlar

Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yeni doğumların heyecanı yaşanıyor. Birçok yavrunun hayata gözlerini açtığı parkta ilk kez kakadular familyasından olan papağan ailesi de bir yavru sahibi oldu. Sevecen, eğlenceli, oldukça zeki ve dost canlısı bir papağan türü olan kakaduların yanı sıra zebra, lemur, emu kuşu, Güney Afrika antilobu, yaban keçisi, ceylan ve alageyikler de yeni doğumlarla ailelerini büyüttü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Doğal Yaşam Parkı'nda, yeni doğumların heyecanı yaşanıyor. Zebradan lemura, Güney Afrika antilobundan ceylan ve alageyiklere kadar parktaki bir çok tür 2024'ün ilk yarısında peş peşe gelen 61 yeni yavru ile birlikte ailesini genişletti.

"Bu güzellikler ciddi bir emeğin ürünü"

15 senedir Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri arasında yer alan dost canlısı bir papağan türü olarak bilinen kakaduların ilk kez yavruları oldu. Konuşma yeteneğine sahip ender türler arasında bulunan ve sesleri taklit etme yeteneğine sahip olan kakaduların, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Veteriner Sağlık Teknikeri Emin Onbaş, "Kakadu ailesinden yavru alabilmek için özel bir çalışma yaptık. Kendilerini güvende hissetmeleri için özel bir alan oluşturduk. Böylelikle yavru almayı başardık. Şu an baksın içerisinde 3 yumurta daha var. Onlardan da yavru almayı umut ediyoruz. Tüm bu güzellikler ciddi bir emeğin ürünü. Bu emeklerin karşılığını aldığımız ve Doğal Yaşam Parkı'na bir kakadu daha kazandırdığımız için mutluyuz" dedi.

Lemur ve zebra ailesi de büyüdü

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın gözdeleri halka kuyruklu lemur ailesine de yeni bireyler katıldı. Nisan ayı başından bu yana lemur ailesine 3 erkek, 1 dişi lemur daha eklendi.

Parkta görevli Veteriner Hekim Gözde Budak Taşçı, ortalama 18 yıl ömrü bulunan halka kuyruklu lemurların sayısının yeni doğumlarla birlikte 23'e ulaştığını belirtti. Taşçı, "Lemurlar, doğal yaşamına uygun bir ortamda bulundukları için mutlu ve huzurlu. Bundan dolayı da rahatlıkla üreyebiliyorlar" diye konuştu. Yine su aygırları, deve kuşları, zürafa ve zebranın birlikte yaşadığı Afrika Savanı'nda bu yıl iki doğum olduğunu anlatan Taşçı, "Nisan ve Haziran'da iki erkek zebra doğdu. İlk geldiğinde 5 olan zebralar şimdi 14 kişilik bir aileye ulaştı. Mutlu bir aile" diye konuştu.

Sosyal ve neşeli bir canlı

Deve kuşlarından sonra en uzun kuş türü olarak bilinen emu da Mart ayının son günlerinde dünyaya bir erkek yavru getirdi. Veteriner Sağlık Teknikeri Bengisu Ziyan, "Şu an 5 emu var. Deve kuşundan sonra en uzun kuş. Boyu 2 metreye kadar uzuyor. 48 ile 65 gün arasında yumurtadan çıkıyor. Bizimle çok iyi anlaşıyorlar. Sosyal ve çok neşeli hayvanlar. Peşimizden ayrılmıyorlar" dedi.

"Ailemizin genişlemesi bizi mutlu ediyor"

Doğal Yaşam Parkı ailesinin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Veteriner Sağlık Teknikeri Emin Onbaş, "Bunda kaliteli bakımın, güzel ilginin de payı büyük. Yavrulama dönemi bu yıl çok iyi geçiyor. İlk doğumu Ocak ayının sonunda aldık. Güney Afrika Antilobu bir erkek yavru verdi. Nisan ayında ceylanlar doğum yaptı. 25 dişi, 14 erkek olmak üzere 39 yavru aldık. İyi bir şekilde gelişip, büyüyorlar. Ceylandan sonra yaban keçilerinde doğum başladı. 3 dişi 2 erkek de yaban keçilerinden aldık. Genel durumları çok iyi. Alageyikler de çok güzel yavru sahibi oldu. 8 yavrumuz dünyaya geldi" dedi. Böyle sağlıklı çocukların dünyaya gelmesi ve büyümesinin kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Onbaş, "İzmir Doğal Yaşam Parkı deneyimli kadrolara sahip. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Her doğan yavruya özel ilgi gösteriyoruz. Bakımlarını aksatmıyoruz. Yavruların gelişip büyüdüğünü görmek bizi çok mutlu ediyor. Doğal Yaşam Parkı ailemiz genişliyor" diye konuştu. - İZMİR