İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyecilere Yılan Yakalama Eğitimi Veriyor

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Yaz mevsiminde özellikle kırsal alanlarda yılanların evlerin bahçelerine ve araba kaputlarına girdiği yönündeki ihbarlar itfaiye ekiplerine fazla mesai yaptırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de artan şikayetler üzerine itfaiyecilerin yılan yakalama konusunda bilincini artırmak için eğitim başlattı. Ekipler, zehirli ve zehirsiz bir yılan türüyle karşılaştıklarında müdahale yöntemlerini uygulamalı şekilde öğrendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sıcaklıkların artmasıyla birlikte, evlerde veya arabaların içerisinde sık sık görülen yılanların bilinçli şekilde yakalanması için farklı bir çalışma başlattı. Artan ihbarlar üzerine itfaiye personeli, Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde uygulamalı eğitim aldı. İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan eğitim için getirilen Güney Amerikalı Kraliyet pitonu veya top piton olarak bilinen bir metrelik zehirsiz yılan üzerinden yakalama yöntemleri gösterildi. Doğal Yaşam Parkı'nda görevli Veteriner Sağlık Teknikeri İlker Ömer Ertop ile Veteriner Hekim Duygu Aldemir hem yılan türlerini anlattı hem de iki farklı aparatla yılanları tutma tekniklerini uygulamalı olarak gösterildi.

Bilinçli müdahale için eğitim aldılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, son zamanlarda 112 çağrı merkezinden İzmir İtfaiyesine gelen yılan ihbarlarının arttığını belirterek, böyle bir duruma ekipleri hazırlamak için bu çalışmayı başlattıklarını söyledi. Derse, "İtfaiye ekiplerimizin bu tür olaylara sağlıklı şekilde müdahale edebilmesi için müdahale bilincinin gelişmesi gerekiyor. Bu nedenle böyle bir eğitime ihtiyaç duyduk" dedi. Derse, "Biz özellikle çalışma arkadaşlarımızın doğru bir teknikle, önce güvenli ekipmanlarla, kendini koruyarak yılanı yakalamasını istiyoruz. Yılanı da ürkütmeden kolayca yakalayabilmeleri için bu eğitim önemli. Bu işi şu anda yapan arkadaşlarımız var. Ancak çalışmanın daha profesyonel olarak yürütmesi gerekiyor. O nedenle de doğru teknik, doğru eğitim ve doğru bilginin daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Yılanlara müdahale etmeyin"

İtfaiye personeline yılan türleri konusunda eğitim veren Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Sağlık Teknikeri İlker Ömer Ertop, Türkiye'de şu ana kadar kayıtlara geçen 58 tür yılanın bulunduğunu anlattı. Ertop, "Bunların 15'i zehirli, 3'ü yarı zehirli. Geri kalan 40'ı ise zehirsiz. Ege Bölgesi'nde 4 zehirli yılan türü var. Eğitim için getirilen yılan Güney Amerika'da yaşayan ve Kraliyet pitonu veya Top Piton olarak bilinen bir tür" dedi. Yılanları yakalama aparatları hakkında da bilgi veren Ertop, şunları söyledi: "İki aparat var. Biri kanca şeklinde, biri de kıstırma. Zehirli yılanların bize dönmemesi için ağırlıklı olarak kıstırma aparatını kullanıyoruz. İlk önce kafasından, ardından kuyruğundan yakalayarak bir çuvala veya baksa yerleştiriyoruz. Yurttaşlar bir yılanın zehirli olup olmadığını bilemez. O nedenle müdahale etmemeleri gerekiyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığında İzmir İtfaiyesi veya İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ulaşabilirler."

Yılan ısırmasında neler yapılmalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İlk Yardım Merkezi'nde İlk Yardım Eğitmeni olarak görev yapan Ercan Doğru ise bir yılan tarafından ısırılan kişinin yapması gerekenleri anlattı. Doğru, "Yılan tarafından ısırılan birinin sakin kalması, panik yapmaması gerekiyor. Isırılan bölgeyi çok fazla hareket ettirmemesi gerekiyor. Isırılan bölgeyi su ile yıkayabilirler, soğuk uygulama yapabilirler. Bandaj yapabilirler ancak çok sıkılmamalı. Turnike bağlanmamalı veya yaraya herhangi bir müdahalede bulunulmamalı. Doğru bildiğimiz yanlışlar var. Özellikle yara kesilerek, emiliyor. Bu gibi uygulamaları yapmamamız gerekiyor. Hayvan zehirliyse, zehir vücuda çok hızlı yayılıyor. Yarayı kesip emdiğimiz zaman, zehri kendi vücudumuza alma ihtimalimiz çok yüksek. O nedenle bu tür uygulamalardan uzak durulmalı. Böyle bir vakayla karşılaşıldığında ısırılma durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor" dedi. - İZMİR