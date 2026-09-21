İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka\'daki 20 reklam ünitesinin kaldırıldığını açıkladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'daki ilan ve reklam üniteleriyle ilgili tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanındaki kamusal alanlara son aylarda yerleştirilen 20 reklam ünitesinin kaldırıldığı, söz konusu ünitelerin yediemin deposunda muhafaza altına alındığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'da bazı reklam ünitelerinin kaldırılmasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan tartışmalar üzerine açıklama yaptı. Belediyenin açıklamasında, ilan ve reklam uygulamalarında yetki sınırlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, sürecin Şubat 2026'da başlayan inceleme ve resmi yazışmaların ardından yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karşıyaka'daki ilan ve reklam üniteleri üzerinden son günlerde yürütülen tartışmada, konunun hukuki ve idari gerçekliğinden uzaklaştırılarak farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Oysa mesele açıktır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda bulunan ana arterler, bulvarlar, caddeler, meydanlar ve diğer kamusal alanlardaki ilan ve reklam uygulamalarına ilişkin yetki İzmir Büyükşehir Belediyesine aittir. İlçe belediyeleri kendi yetki ve tasarruflarındaki alanlarda işlem yapabilir ve sözleşme düzenleyebilir. Ancak hiçbir sözleşme, başka bir idarenin yetki alanında yeni bir kamusal yetki yaratmaz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki uygulamalarda Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluklarının yok sayılması mümkün değildir. Üstelik kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan izlenimin aksine bu süreç birkaç gün önce başlamamıştır. Konuya ilişkin inceleme ve resmi yazışmalar Şubat 2026'da başlamış, Karşıyaka Belediyesi bilgilendirilmiştir. Haziran ayında ilçe belediyelerine Büyükşehir Belediyesinin yetki alanlarındaki ilan ve reklam uygulamalarına ilişkin yeniden bildirim yapılmış, eylül ayında gerçekleştirilen kontrollerde tespit edilen aykırılıklar üzerine gerekli idari işlemler uygulanmıştır. Dolayısıyla ortada 'habersiz', 'ani' ya da 'keyfi' biçimde alınmış bir karar yoktur. Aylar boyunca devam eden resmi yazışmalar, bildirimler ve incelemeler sonucunda yerine getirilen bir kamu görevi vardır. Gerçekleri görmezden gelerek yapılan açıklamalar, yetki sınırlarını değiştirmez.

"BÜYÜKŞEHİR, PERSONELİNİN ARKASINDADIR"

Ayrıca bahse konu edilen durum sadece izin alınmamış birkaç reklam panosu değil, Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanına son aylarda yerleştirilmiş yeni reklam üniteleridir. Bu doğrultuda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan yerlere son aylarda konulan yeni mecralar sökülmüş. İlçe yetki sınırları içerisindeki, ilçe belediyesine ait mecralar ise sökülmemiştir. Toplam 20 reklam unsuru, sayım ve teslim tutanakları düzenlenerek Zabıta Dairesi Başkanlığımıza bağlı Gürçeşme Yerleşkesi içerisindeki yediemin deposunda muhafaza altına alınmıştır. Bu nedenle reklam unsurlarının hurdaya dönüştürüldüğü, parçalandığı veya kullanılamaz hale getirildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kaldırılan unsurların fiziki durumları, söküm görüntüleri ve depo teslim kayıtlarıyla belgelenmiştir. Söz konusu reklam alanlarının kullanımı ve bu alanlardan elde edilen ticari gelirler de ilgili birimlerimiz tarafından hukuki ve mali yönleriyle değerlendirilmektedir. Sahada görev yapan zabıta personelimiz ve diğer belediye çalışanlarımız herhangi bir kişisel tasarrufta bulunmamış; İzmir Büyükşehir Belediyesinin aldığı idari kararları yerine getirmiştir. Görevini yapan kamu personelini tartışmanın hedefi haline getirmek doğru değildir. İdari işlemlere itirazın yeri ve yöntemi bellidir. Hukuki bir itiraz varsa bunun adresi kamuoyu polemiği değil, yargıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, görevini mevzuat çerçevesinde yerine getiren personelinin arkasındadır. Kamusal alanlar kişilerin, kurumların ya da şirketlerin fiili tasarruf alanı değildir. Kentin ortak alanlarında yetkinin kimde olduğu da hangi kuralların uygulanacağı da açıktır. İzmir'in kamusal alanlarını koruma, kamu kaynaklarının kullanımını gözetme ve mevzuatı kentin tamamında eşit biçimde uygulama sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz."