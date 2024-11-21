İzmir Büyükşehir Belediyesi Kış Destek Paketlerini İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırmaya Başladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kış Destek Paketlerini İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırmaya Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kış Destek Paketlerini İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırmaya Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kara kış yaklaşırken desteklerini genişleterek battaniye, soba, yakacak, bot ve monttan oluşan kış destek paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı. Proje için 8 buçuk milyon TL kaynak ayrıldı.

21.11.2024 09:40  Güncelleme: 09:41
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İzmir Büyükşehir Belediyesi kara kış yaklaşırken vatandaşlara desteklerinin kapsamını da genişletiyor. Battaniye, soba, yakacak, bot ve monttan oluşan kış destek paketleri ailelere ulaştırılmaya başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, giderek ağırlaşan ekonomik koşullara karşı yurttaşa desteğini artırıyor. Soğuk havaların gelmesiyle kış destek paketlerini devreye alan Büyükşehir Belediyesi, battaniye, soba, yakacak, bot ve monttan oluşan kış destek paketlerini ailelere ulaştırmaya başladı. Sosyal Yardım Takip Sistemi'ne kayıtlı ve belirli bir puan üzerindeki ihtiyaçlı haneleri kapsayan proje için Dayanışma ve Danışma Noktaları ile bizvariz.izmir.bel.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunuluyor. Çalışma için 8 buçuk milyon TL üzerinde kaynak ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bizvariz.izmir.bel.tr adresinden Destek Al sekmesine tıklandığında, Gıda Desteği, Eve Sıcak Yemek Desteği Başvurusu, Süt Kuzusu Yardımı, Nakliye Randevusu, Çamaşırhane Randevusu, Yapay Zeka Destekli Matematik Başvurusu, Okul Hijyen Seti Başvurusu, Emekli Dayanışma Kartı Başvurusu ve Sosyal Yardım Başvurusu bölümleri bulunuyor. Kış destek paketleri için yurttaşların Sosyal Yardım Başvurusu üzerinden talepte bulunmaları gerekiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Kış Destek Paketlerini İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırmaya Başladı - Son Dakika

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