İzmir Büyükşehir Belediyesi Küçük Üreticilere 72 Küçükbaş Hayvan Dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in küçük üreticiyi kalkındırma hedefi doğrultusunda Seferihisar'daki 19 üreticiye 72 küçükbaş hayvan dağıtıldı. 5 yıllık dönemde İzmir'de dağıtılan küçükbaş hayvan sayısı ise yavrularla beraber 10 bini aştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda çiftçi ve küçük üreticiye destekler sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Küçükbaş Hayvancılığı Destekleme Projesi kapsamında, Seferihisar'da 9'u kadın olmak üzere 19 üreticiye 72 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Küçükbaş hayvan dağıtımına İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in küçük üreticiyi doğduğu yerde doyurma hedefi doğrultusunda kırsaldaki üreticinin yüzü küçükbaş hayvan desteğiyle güldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılından beri kırsalda sağladığı destekler kapsamında Seferihisar'ın 6 mahallesinde 61'i kadın olmak üzere 122 üreticiye toplam 478 küçükbaş hayvan dağıtımı yapılmış oldu. Bu sayı, 5 yıllık dönemde yavrularla birlikte bini aştı.

5 YILDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Seferihisar'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019–2023 yılları arasında İzmir'in kırsalındaki 243 mahallede, bin 168 üreticiye toplam 4 bin 562 küçükbaş hayvan dağıttı. Kırsaldaki küçük üreticiye umut olan küçükbaş hayvanların sayısı yavrularla birlikte 10 bini geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan dağıtımları kapsamında küçük üreticiye yaklaşık 18 milyon liralık destek sağlamış oldu.