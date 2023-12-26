 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi Küçük Üreticilere 72 Küçükbaş Hayvan Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Küçük Üreticilere 72 Küçükbaş Hayvan Dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in küçük üreticiyi kalkındırma hedefi doğrultusunda Seferihisar'daki 19 üreticiye 72 küçükbaş hayvan dağıtıldı. İzmir'de dağıtılan küçükbaş hayvan sayısı ise yavrularla beraber 10 bini aştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Küçük Üreticilere 72 Küçükbaş Hayvan Dağıttı
26.12.2023 - 22:59,  Güncelleme: 23:04
Abone Ol

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in küçük üreticiyi kalkındırma hedefi doğrultusunda Seferihisar'daki 19 üreticiye 72 küçükbaş hayvan dağıtıldı. 5 yıllık dönemde İzmir'de dağıtılan küçükbaş hayvan sayısı ise yavrularla beraber 10 bini aştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda çiftçi ve küçük üreticiye destekler sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Küçükbaş Hayvancılığı Destekleme Projesi kapsamında, Seferihisar'da 9'u kadın olmak üzere 19 üreticiye 72 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Küçükbaş hayvan dağıtımına İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in küçük üreticiyi doğduğu yerde doyurma hedefi doğrultusunda kırsaldaki üreticinin yüzü küçükbaş hayvan desteğiyle güldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılından beri kırsalda sağladığı destekler kapsamında Seferihisar'ın 6 mahallesinde 61'i kadın olmak üzere 122 üreticiye toplam 478 küçükbaş hayvan dağıtımı yapılmış oldu. Bu sayı, 5 yıllık dönemde yavrularla birlikte bini aştı.

5 YILDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Seferihisar'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019–2023 yılları arasında İzmir'in kırsalındaki 243 mahallede, bin 168 üreticiye toplam 4 bin 562 küçükbaş hayvan dağıttı. Kırsaldaki küçük üreticiye umut olan küçükbaş hayvanların sayısı yavrularla birlikte 10 bini geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan dağıtımları kapsamında küçük üreticiye yaklaşık 18 milyon liralık destek sağlamış oldu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar, Tunç Soyer, İzmir, Tarım, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Küçük Üreticilere 72 Küçükbaş Hayvan Dağıttı - Son Dakika


22:49
Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:31
Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı
22:18
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51
Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı

Son Dakika
22:49 Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 23:55:30. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Küçük Üreticilere 72 Küçükbaş Hayvan Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement