İzmir Büyükşehir Belediyesi Maraton İzmir için metro ve tramvay seferlerinde düzenleme yapıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 21 Nisan Pazar günü 5'incisini düzenleyeceği Maraton İzmir için metro ve tramvay seferlerinde de düzenlemeye gidildi. Pazar sabahı metroda seferler 05.00'te başlayacak, Konak Tramvayı ise 06.00 ile 15.00 saatleri arasında sefer yapmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Maraton İzmir'in 5'incisi 21 Nisan Pazar günü koşulacak. Çeşitli yaş gruplarında yaklaşık 5 bin sporcunun katılması beklenen maraton nedeniyle Karşıyaka, Bayraklı, Altınyol, Bornova, Alsancak, Konak, Karataş, Güzelyalı, Üçkuyular ve İnciraltı bölgelerinde hizmet veren bazı ESHOT ve İZTAŞIT otobüs hatlarının güzergahlarında pazar günü 05.00-15.00 saatleri arasında geçici güzergah değişiklikleri yapıldı. Bunun yanı sıra metro ve Konak Tramvayı seferlerinde de düzenlemeye gidildi.

RAYLI SİSTEMDE DÜZENLEME

Metroda 20 Nisan Cumartesi gününü 21 Nisan Pazar gününe bağlayan gece yapılan Baykuş seferlerine ek olarak 05.00-06.00 saatleri arasında 20 dakikalık sıklıkla sefer yapılacak. Seferler 05.00, 05.20 ve 05.40'ta olacak. Trenler, Evka-3 ve Kaymakamlık'tan karşılıklı olarak kalkacak.

Konak Tramvayı'nda ise 20 Nisan Cumartesi gününü 21 Nisan Pazar gününe bağlayan gece Baykuş seferi 03.00'te sona erecek. 21 Nisan Pazar günü ise 06.00 ile 15.00 saatleri arasında sefer yapılmayacak.